Пытаются убирать, но не справляются: супермаркет «Лента» на улице Ленина затопило водой

Часть покупателей остаётся внутри





Сегодня вечером в Железнодорожном районе Новосибирска затопило помещение супермаркета «Лента» — в магазине закрыли двери, хотя часть покупателей ещё осталась внутри.





Как сообщила с места происшествия корреспондент НГС, пускать в магазин перестали в 19:23.





«[Сейчас] туда не пускают, но, видимо, кто-то успел зайти и ещё совершает покупки. Работники пытаются убирать [воду]», — рассказала корреспондент.







По фотографиям видно, что в магазине пытаются собирать воду с помощью уборочных машин, но, по словам корреспондента, это слабо помогает.





В начале сентября в Новосибирске затопило цокольный этаж одного из павильонов Центрального рынка — на место вызвали машину для откачки воды, но она провалилась в асфальт.