Новосибирец снял новогодний салют для фильма «Ёлки Последние»

Вадим снимал салют в новогоднюю ночь на площади Ленина по заказу киностудии. На фото — угол Красного проспекта и улицы Ленина, отчётливо видна праздничная ёлка на площади Ленина





Сегодня, 14 декабря, в прокат выходит фильм «Ёлки Последние», в котором есть видео с Новосибирском, снятое с квадрокоптера. В прошлом году житель города Вадим К. сделал эту съёмку специально по заказу киностудии.





«Мы уже рассказали вам про то, что Новосибирск и кинотеатр «Победа» засветились в одной из новелл третьей части фильма «Ёлки», но приоткроем завесу тайны: в новом фильме — «Ёлки Последние» — мы снова увидим родной город! В кадр попадёт новогодний салют, снятый с квадрокоптера одним из жителей нашего города», — сообщила корреспонденту НГС PR-директор Центра культуры и отдыха «Победа» Лидия Маркова.





Автор видео Вадим К. рассказал корреспонденту НГС, что эти съёмки стали для него уже пятыми в работе с федеральными заказчиками.





Съёмки третьих «Ёлок» в Новосибирске





«Со мной связались представители киностудии буквально за неделю до начала съёмок. Я отснял несколько сцен в разных локациях: дневной и вечерний город — Центральный парк, Карла Маркса, ГПНТБ, набережная и салют в новогоднюю ночь», — рассказал он.





В новогоднюю ночь с 2017 на 2018 год они с друзьями приехали в центр и поставили машину возле мэрии: «Друзья пошли отмечать, а я стоял с пультом. Потом мы продолжили праздновать дома. Как встретишь Новый год, так его и проведёшь — необычно», — добавил Вадим.





На прошлой неделе в прокат вышел «Щелкунчик» от Disney, кавалера Сладостей в котором сыграл солист новосибирского оперного театра.