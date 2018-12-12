«Всех людей вывели»: из «Сан Сити» срочно эвакуировали работников и посетителей

Пока на месте нет пожарных

«Всех людей вывели»: из «Сан Сити» срочно эвакуировали работников и посетителей

Вечером 12 декабря из МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска по сигналу тревоги эвакуировали всех посетителей и работников.


По информации очевидца Ильи Балевича, эвакуация из МФК началась около 18:55. 


«Нас только что всех вывели. Раздалась тревога, голос из колонок сказал: "Объявлена эвакуация, чрезвычайная ситуация, покиньте здание". Пожарных на месте нет. Вывели всех: и работников, и людей», — сообщил очевидец.


Читатель НГС Вадим прислал видео с началом эвакуации.




Информация дополняется.


В начале декабря из «Сан Сити» уже эвакуировали всех посетителей и работников. Тогда эвакуация продлилась несколько минут.

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