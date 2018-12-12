Полиция задержала коллекторов за угрозы облить лицо должницы кислотой

Одной из потерпевших коллекторы угрожали распространением компрометирующей информации





В Новосибирске полицейские вместе с Росгвардией задержали четырех человек, которых подозревают в агрессивном требовании долгов.







По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, подозреваемым от 24 до 39 лет.





«Установлено, что ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности участники группы свою противоправную деятельность осуществляли под видом коллекторского агентства», — сообщает МВД России.





Чтобы найти клиентов, они распространяли визитные карточки. Получив заявку от заказчика, подозреваемые начинали часто звонить должникам, настойчиво требовать возврата денег. При этом они угрожали уничтожить имущество или причинить вред здоровью.





Кроме того, задержанные отправляли должникам похоронные венки и разбивали окна в квартирах и стекла автомобилей.





«По имеющейся информации, одного из мужчин злоумышленники вывезли в лес, где, угрожая физическим насилием, требовали вернуть долг. В другом случае местный житель, получив от них угрозы, продал квартиру и отдал 950 тысяч рублей в счет погашения долга за своего сына.





Бывшей жене должника подозреваемые угрожали распространением компрометирующей информации по месту работы, если она не вернет 150 тысяч рублей, другой потерпевшей — облить лицо кислотой»,





— рассказывает Ирина Волк.





В арендованном офисе и домах у мужчин изъяли планшетные компьютеры, ноутбуки, телефоны, банковские карты, ножи, папки с клиентскими досье, бинокль, респираторные маски, печати, долговые расписки, записи номеров телефонов круглосуточной доставки похоронных венков, рекламные визитные карточки «Верну долг», системный блок с установленным программным обеспечением с непрерывным автодозвоном.





По всем фактам полиция возбудила уголовные дела по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).





«В отношении троих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому — мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — добавила официальный представитель ведомства.









В августе новосибирские приставы оштрафовали коллекторское агентство за звонки должнице, которую 2 года назад признали банкротом.