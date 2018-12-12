Под Новосибирском нашли загадочный предмет из клювов птиц — ученые не знают, для чего он нужен

Предмет собран из клювов журавлей или цапель

По предположениям учёных, клювы могли принадлежать цаплям или журавлям
По предположениям учёных, клювы могли принадлежать цаплям или журавлям


Новосибирские археологи обнаружили предмет, сделанный из клювов птиц, в одном из захоронений на раскопках памятника Усть-Тартас-2 недалеко от села Венгерово. Учёные Института археологии и этнографии СО РАН пока не могут объяснить его предназначение, сообщает издание «Наука в Сибири».


«Более ранняя могила, где было похоронено свыше десяти человек, перекрыта более поздней, совершенной по особой погребальной практике, и здесь мы нашли вещи, значение которых до сих пор понять не можем, — сосредоточение клювов птиц. Каких именно пернатых, ещё не определено. Это либо цапли, либо журавли, потому что клювы достаточно длинные. Из этих клювов выполнен какой-то предмет — может быть, доспех или щит. Сейчас всё это находится у реставраторов, пока они не разберутся, мы ответить на этот вопрос не сможем», — рассказал советник директора Института археологии и этнографии, академик Вячеслав Молодин.


Необычный предмет принадлежит к одинцовской культуре эпохи ранней бронзы, которая существовала на очень больших пространствах Прииртышья. Ранее учёные обнаружили погребальные комплексы этой эпохи в Барабинской лесостепи.


«Возраст находки можно сказать достаточно определенно — к настоящему времени собраны десятки радиоуглеродных дат, позволяющие надежно её датировать. Это середина третьего тысячелетия до нашей эры и начало второго тысячелетия до нашей эры», — добавил Вячеслав Молодин.


На прошлой неделе новосибирские геологи рассказали, что во время летней экспедиции обнаружили в Заполярье следы теплолюбивых растений — это значит, что миллионы лет назад в Арктике было тепло, как в Европе.

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