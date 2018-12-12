Под Новосибирском нашли загадочный предмет из клювов птиц — ученые не знают, для чего он нужен
Предмет собран из клювов журавлей или цапель
Новосибирские археологи обнаружили предмет, сделанный из клювов птиц, в одном из захоронений на раскопках памятника Усть-Тартас-2 недалеко от села Венгерово. Учёные Института археологии и этнографии СО РАН пока не могут объяснить его предназначение, сообщает издание «Наука в Сибири».
«Более ранняя могила, где было похоронено свыше десяти человек, перекрыта более поздней, совершенной по особой погребальной практике, и здесь мы нашли вещи, значение которых до сих пор понять не можем, — сосредоточение клювов птиц. Каких именно пернатых, ещё не определено. Это либо цапли, либо журавли, потому что клювы достаточно длинные. Из этих клювов выполнен какой-то предмет — может быть, доспех или щит. Сейчас всё это находится у реставраторов, пока они не разберутся, мы ответить на этот вопрос не сможем», — рассказал советник директора Института археологии и этнографии, академик Вячеслав Молодин.
Необычный предмет принадлежит к одинцовской культуре эпохи ранней бронзы, которая существовала на очень больших пространствах Прииртышья. Ранее учёные обнаружили погребальные комплексы этой эпохи в Барабинской лесостепи.
«Возраст находки можно сказать достаточно определенно — к настоящему времени собраны десятки радиоуглеродных дат, позволяющие надежно её датировать. Это середина третьего тысячелетия до нашей эры и начало второго тысячелетия до нашей эры», — добавил Вячеслав Молодин.
На прошлой неделе новосибирские геологи рассказали, что во время летней экспедиции обнаружили в Заполярье следы теплолюбивых растений — это значит, что миллионы лет назад в Арктике было тепло, как в Европе.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дарья Януш
Фото предоставлено ИАЭТ СО РАН