Под Новосибирском нашли загадочный предмет из клювов птиц — ученые не знают, для чего он нужен

По предположениям учёных, клювы могли принадлежать цаплям или журавлям





Новосибирские археологи обнаружили предмет, сделанный из клювов птиц, в одном из захоронений на раскопках памятника Усть-Тартас-2 недалеко от села Венгерово. Учёные Института археологии и этнографии СО РАН пока не могут объяснить его предназначение, сообщает издание «Наука в Сибири».





«Более ранняя могила, где было похоронено свыше десяти человек, перекрыта более поздней, совершенной по особой погребальной практике, и здесь мы нашли вещи, значение которых до сих пор понять не можем, — сосредоточение клювов птиц. Каких именно пернатых, ещё не определено. Это либо цапли, либо журавли, потому что клювы достаточно длинные. Из этих клювов выполнен какой-то предмет — может быть, доспех или щит. Сейчас всё это находится у реставраторов, пока они не разберутся, мы ответить на этот вопрос не сможем», — рассказал советник директора Института археологии и этнографии, академик Вячеслав Молодин.





Необычный предмет принадлежит к одинцовской культуре эпохи ранней бронзы, которая существовала на очень больших пространствах Прииртышья. Ранее учёные обнаружили погребальные комплексы этой эпохи в Барабинской лесостепи.





«Возраст находки можно сказать достаточно определенно — к настоящему времени собраны десятки радиоуглеродных дат, позволяющие надежно её датировать. Это середина третьего тысячелетия до нашей эры и начало второго тысячелетия до нашей эры», — добавил Вячеслав Молодин.







На прошлой неделе новосибирские геологи рассказали, что во время летней экспедиции обнаружили в Заполярье следы теплолюбивых растений — это значит, что миллионы лет назад в Арктике было тепло, как в Европе.

