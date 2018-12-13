В новосибирских маршрутках подорожал проезд
В трёх маршрутках цены выросли на 5 рублей
В новосибирских маршрутках начали повышать цены — в трёх маршрутах тариф вырос на 5 рублей.
«45–50 [рублей] с 21 декабря», — рассказал корреспонденту НГС предприниматель Эдуард Остапенко, который обслуживает маршрутку
На вопрос корреспондента, связано ли это с повышением тарифов в общественном транспорте, предприниматель ответил: «В контексте — да».
Также подорожал проезд в маршрутке
По наблюдению корреспондента, на 5 рублей выросли цены за проезд в маршрутке
С начала в Новосибирске подорожал проезд в метро, автобусах и троллейбусах — чиновники рассказали, что транспортные предприятия просили сделать цены ещё выше.
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Анна Богданова
Фото Татьяны Фатеевой