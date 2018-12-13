В новосибирских маршрутках подорожал проезд

В трёх маршрутках цены выросли на 5 рублей

В новосибирских маршрутках начали повышать цены





В новосибирских маршрутках начали повышать цены — в трёх маршрутах тариф вырос на 5 рублей.





«45–50 [рублей] с 21 декабря», — рассказал корреспонденту НГС предприниматель Эдуард Остапенко, который обслуживает маршрутку № 35 от метро «Речной вокзал» до «Цветного проезда».





На вопрос корреспондента, связано ли это с повышением тарифов в общественном транспорте, предприниматель ответил: «В контексте — да».







Также подорожал проезд в маршрутке № 1 (Вокзал Главный — Твардовского) — с 30 до 35 рублей. В диспетчерской маршрута сообщили, что цены поднялись с 5 декабря.





По наблюдению корреспондента, на 5 рублей выросли цены за проезд в маршрутке № 25 (микрорайон «Стрижи» — ПКиО «Заельцовский»).





С начала в Новосибирске подорожал проезд в метро, автобусах и троллейбусах — чиновники рассказали, что транспортные предприятия просили сделать цены ещё выше.