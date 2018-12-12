«Почистили, больше не хотим»: бизнесмены убрали снег на Советской, не дождавшись городской техники

Так парковка выглядела до начала уборки...





Владелица ресторана в центре Новосибирска организовала уборку снега с городской дороги — в прошлом году она писала жалобы и просила мэрию обратить внимание на снежные завалы, но реакции, как она утверждает, не последовало.





О том, что парковку у дома на Советской, 20 пришлось убирать силами заведения, корреспонденту НГС рассказала Наталья Ильина, владелец ресторана «Библиотека».





«Весь прошлый год мы ждали, пока нам мэрия уберёт снег, потому что, насколько я понимаю, мэрия должна убирать все центральные улицы. Я писала жалобы, посылала фото, потому что это ужасно — гости не могут проходить.





Фактически, когда вечером гости автомобили ставят, то ни ко мне, ни ко всем ближним магазинам не пробраться», — сказала Наталья Ильина.





...а такой стала после того, как арендаторы скинулись на её уборку





В этом году Ильина решила убрать парковку своими силами и предложила скинуться на уборку другим арендаторам здания на Советской, 20. «Мы нашли хорошую компанию и заплатили ей за уборку парковки. Я сказала остальным арендаторам в здании: "Давайте немножко скинемся, потому что мы не можем одни этот расход нести". Потому что на минуточку одна уборка до 10 тысяч рублей стоит», — уверяет владелица ресторана.





Во время уборки, по словам Натальи Ильиной, было вывезено 8 КАМАЗов снега. «Мы вычистили всю парковку идеально, и больше этого делать, если честно, не хочется. Мы же всё-таки платим налоги», — резюмирует Наталья Ильина.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить: поступали ли просьбы об уборке снега на улице Советской, 20, а также планируют ли городские службы проводить очистку от снега территории этой парковки.





Судя по всему, дорожникам скоро опять прибавится работы, так как синоптики сообщили, что в середине недели в области и городе снова пойдёт снег.

