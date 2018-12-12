Фильм режиссёра, снимавшего эффектные драки, получил национальную премию за доброту

Короткометражка новосибирского режиссёра Олега Захарова получила приз Национальной премии за доброту в искусстве «На благо мира»





Короткометражный фильм новосибирского режиссёра и любителя боевиков Олега Захарова получил приз и занял 3-е место в номинации Национальной премии за доброту в искусстве «На благо мира».







«Организаторы премии отбирают работы в разных номинациях, потом публикуют на сайте. В течение полугода идёт зрительское голосование, которое определяет десятку [лучших]. А экспертное жюри далее выбирает победителей. <…> Задача премии поощрять работы во всех видах искусства, которые направлены на добро, на то, чтобы сделать мир лучше», — пояснил корреспонденту НГС Олег Захаров







Олег Захаров со статуэткой Национальной премии «На благо мира»





Короткометражка Захарова «Подарите мне минуту», снятая в 2016 году в Геленджике, получила приз — статуэтку и 50 тысяч рублей — и заняла 3-е место в номинации «Видеоролики». Главный герой фильма отвлекает героиню от попытки совершить самоубийство, а она находит в себе силы пережить трагическую ситуацию.











«Это был наш творческий проект: не заказ, не коммерция. Мы просто сняли его, как говорится, от души. И выложили в интернет. <…> На сегодняшний день по разным сайтам, в разных соцсетях <…> мы насчитали более 50 миллионов просмотров. Хорошо его смотрят и репостят», — рассказал Захаров.







Новосибирский режиссёр и руководитель кинокомпании AURUMfilm Олег Захаров известен своими приключенческими боевиками и эффектными сценами драк в них. Осенью 2016 года Захаров снял также свой первый музыкальный клип о войне между влюблёнными. Ещё один клип о трудностях любви сняла Анна Протоковило, которая учится последнее время в московском институте имени Бориса Щукина. В видео Протоковило влюблённые общаются через стекло.