Фильм режиссёра, снимавшего эффектные драки, получил национальную премию за доброту

Организаторы отметили призом короткометражку, где главный герой спасает девушку

Короткометражка новосибирского режиссёра Олега Захарова получила приз Национальной премии за доброту в искусстве «На благо мира» 
Короткометражка новосибирского режиссёра Олега Захарова получила приз Национальной премии за доброту в искусстве «На благо мира» 


Короткометражный фильм новосибирского режиссёра и любителя боевиков Олега Захарова получил приз и занял 3-е место в номинации Национальной премии за доброту в искусстве «На благо мира».


«Организаторы премии отбирают работы в разных номинациях, потом публикуют на сайте. В течение полугода идёт зрительское голосование, которое определяет десятку [лучших]. А экспертное жюри далее выбирает победителей. <…> Задача премии поощрять работы во всех видах искусства, которые направлены на добро, на то, чтобы сделать мир лучше», — пояснил корреспонденту НГС Олег Захаров


Олег Захаров со статуэткой Национальной премии «На благо мира»
Олег Захаров со статуэткой Национальной премии «На благо мира»


Короткометражка Захарова «Подарите мне минуту», снятая в 2016 году в Геленджике, получила приз — статуэтку и 50 тысяч рублей — и заняла 3-е место в номинации «Видеоролики». Главный герой фильма отвлекает героиню от попытки совершить самоубийство, а она находит в себе силы пережить трагическую ситуацию.



«Это был наш творческий проект: не заказ, не коммерция. Мы просто сняли его, как говорится, от души. И выложили в интернет. <…> На сегодняшний день по разным сайтам, в разных соцсетях <…> мы насчитали более 50 миллионов просмотров. Хорошо его смотрят и репостят», — рассказал Захаров.


Новосибирский режиссёр и руководитель кинокомпании AURUMfilm Олег Захаров известен своими приключенческими боевиками и эффектными сценами драк в них. Осенью 2016 года Захаров снял также свой первый музыкальный клип о войне между влюблёнными. Ещё один клип о трудностях любви сняла Анна Протоковило, которая учится последнее время в московском институте имени Бориса Щукина. В видео Протоковило влюблённые общаются через стекло

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