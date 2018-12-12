«Пользовался, пока курить не бросил»: пенсионер принёс в музей золотую зажигалку от президента

Золотая зажигалка французского президента станет одним из экспонатов Музея Новосибирска на Обской, 4





Новосибирец Валерий Киселёв отдал в Музей Новосибирска золотую зажигалку, которую 50 лет назад ему подарил президент Франции генерал Шарль де Голль — он рассказал корреспонденту НГС о встрече с ним.





Валерий Киселёв возглавлял эскорт Новосибирского ГАИ и получил золотую зажигалку в подарок после визита президента в 1962 году. Он рассказал, что не пользовался ею много лет — с тех пор как бросил курить, а сейчас решил отдать её в музей. На встречу с руководством Музея Новосибирска пенсионер принёс зажигалку в красном полиэтиленовом пакете. Зажигалка лежала в специальном футляре — вместе с ней идёт инструкция на французском языке и карточка с именем президента де Голля.





Пенсионер заботливо принёс зажигалку в футляре, обмотанном простым пакетом





«Когда мне генерал КГБ вручал зажигалку, это было уже через три месяца [после визита де Голля], я спросил: «Что де Голль сказал?». Он говорит: «Красиво, дерзко и чётко». Мы его встретили, он здесь 3 дня был. У нас, конечно, были тренировки месяца три, очень трудные тренировки были. Мы этой штуки никогда не видели, не было у нас в Новосибирске такой вещи, как эскорт. Видели в кино, и всё. Я молодой был, 20 лет, в ГАИ работал в Первомайке. <...> Пытались её зажечь сначала, но там фитиля нет, не горит. Крутили-вертели — никак. А потом то ли жена, то ли дочка рычажок подвинули — и зажглась. Зарядить пытались бензинчиком — никак, она не горела. Тут, оказывается, газ специальный нужен. Пользовался долго до этого, пока курить не бросил», — рассказал Валерий Киселёв.





Зажигалку Валерий Киселёв хранил дома больше 50 лет, иногда показывая гостям





«Пускай дети смотрят, приезжают», — добавил он. В музее Валерия Киселёва поблагодарили и назвали золотую зажигалку уникальным предметом.





Вместе с зажигалкой шёл футляр, а также инструкция, которую пенсионер перевёл с французского на русский





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