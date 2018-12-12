Госдума решила штрафовать водителей на 2000 рублей за липовый техосмотр

Во многих пунктах техосмотра автомобиль даже не осматривают





Государственная дума РФ приняла в первом чтении поправки в КоАП, предусматривающие наказание для водителей за просроченные или отсутствующие диагностические карты техосмотра. До настоящего времени сотрудники ГИБДД не проверяли и никак не наказывали водителей за отсутствие техосмотра — проверке подлежал только страховой полис ОСАГО, наличие которого предполагает и наличие карты техосмотра.





«Техосмотр сейчас не проверяется сотрудниками ГИБДД, наличие либо отсутствие не спрашивается даже. Только могут проверить, технически исправен автомобиль или нет, сотрудники технического надзора ГИБДД, которые передвижной контроль на линии осуществляют. За отсутствие страховки наказывается [по] ст. 12.37 части 1 и 2. Штраф — 500 или 800 рублей», — уточнил государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области Константин Шкабарня.





По новым правилам предполагается, что проверку диагностических карт начнут осуществлять камеры фиксации в автоматическом режиме, а штраф при нарушении будет выписываться раз в сутки.





Кроме того, в поправках к КоАП предусмотрены штрафы и для юридических лиц, пунктов техосмотра, которые незаконно выдают диагностические карты без реальной проверки автомобиля. Для таких случаев предусмотрены штрафы: 10 000 рублей для сотрудника, 500 000 рублей для компании.





В Новосибирске сейчас, по данным 2ГИС, работает 260 организаций, занимающихся изготовлением диагностических карт. Стоимость техосмотра составляет 700–900 рублей. Нередко автомобили даже не заезжают в пункты техосмотра и не осматриваются сотрудниками.





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