Пьяный водитель пробил ограждение и врезался в банк на Челюскинцев

Автомобиль снёс ограду и влетел на территорию банка





Сегодня днём в Железнодорожном районе Новосибирска пьяный водитель врезался в здание банка «Зенит» — перед этим автомобиль снёс высокую ограду, установленную вокруг банка.







Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, происшествие случилось в 13:00 на улице Челюскинцев, 13.





«64-летний водитель автомобиля "Хёндай Матрикс", следовавший в сторону железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный, при совершении поворота на улицу Салтыкова-Щедрина





не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на ограждение, а затем заехал на территорию финансовой организации, расположенной рядом с дорогой», — уточнили в пресс-службе ведомства.





Пресс-служба также сообщает, что прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель находился в нетрезвом состоянии. В отношении водителя составлен акт об управлении автомобилем в состоянии опьянения.





В банке «Зенит» корреспонденту НГС отказались комментировать происшествие. «Да, действительно, такое произошло. За комментариями звоните завтра», — сказали корреспонденту в приёмной банка.





Сегодня в Железнодорожном районе было ещё одно ДТП, в результате которого пострадал один человек, — на улице Владимировской столкнулись три легковые машины.

