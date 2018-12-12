Пьяный водитель пробил ограждение и врезался в банк на Челюскинцев

Водитель не справился с управлением

Автомобиль снёс ограду и влетел на территорию банка
Автомобиль снёс ограду и влетел на территорию банка


Сегодня днём в Железнодорожном районе Новосибирска пьяный водитель врезался в здание банка «Зенит» — перед этим автомобиль снёс высокую ограду, установленную вокруг банка.


Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, происшествие случилось в 13:00 на улице Челюскинцев, 13. 


«64-летний водитель автомобиля "Хёндай Матрикс", следовавший в сторону железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный, при совершении поворота на улицу Салтыкова-Щедрина 


не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на ограждение, а затем заехал на территорию финансовой организации, расположенной рядом с дорогой», — уточнили в пресс-службе ведомства.


Пресс-служба также сообщает, что прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель находился в нетрезвом состоянии. В отношении водителя составлен акт об управлении автомобилем в состоянии опьянения.


В банке «Зенит» корреспонденту НГС отказались комментировать происшествие. «Да, действительно, такое произошло. За комментариями звоните завтра», — сказали корреспонденту в приёмной банка.


Сегодня в Железнодорожном районе было ещё одно ДТП, в результате которого пострадал один человек, — на улице Владимировской столкнулись три легковые машины.

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