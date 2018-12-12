Спектакль в метро и гастроли в Швейцарии: власти потратят больше 55 миллионов на искусство

Артисты выступят со спектаклем в закрытом на ночь метро

2019 год объявлен Годом театра
2019 год объявлен Годом театра

2019 год в России объявлен Годом театра — на проведение в Новосибирске фестивалей, гастроли актеров и трансляции спектаклей власти потратят больше 55 миллионов рублей. 


«В областном бюджете Новосибирской области запланировано более 55 миллионов рублей на проведение данных мероприятий. Ещё у нас сформирована заявка на софинансирование в федеральный бюджет, но пока мы ещё не получили подтверждения о том, какие мероприятия и в каком объёме будут софинансированы из федерального бюджета», — рассказал сегодня заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов. 


По его словам, в плане 24 основных мероприятия, которые пройдут в театрах города и области, 9 из них — фестивали. Например, в начале лета запланирован Международный фестиваль кукольных театров «Перекрёсток», осенью пройдет Третий всероссийский театральный фестиваль новых музыкальных проектов «Другие берега». 


Кроме фестивалей в Год театра пройдут гастроли театра «Красный факел» в Германии и Швейцарии, новосибирские театры примут участие в программе фестиваля «Золотая Маска». Кроме театров мероприятия пройдут в музеях и библиотеках. «Не останется ни одного, я надеюсь, человека в Новосибирской области, который не знал бы, что у нас проходит Год театра», — отметил министр и добавил, что трансляция спектаклей будет также идти в прямом эфире через интернет и по телевидению. 


По словам начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска, в городе пройдёт больше 200 мероприятий. Например, 27 марта запланирована «Ночь в метро». «Очень интересный проект, насколько я знаю, такого ещё не было у нас в стране, — отметила Анна Терешкова. — 


Мы будем делать театральную постановку в метрополитене. Сейчас уже есть договорённость с руководством метрополитена». 


Также, рассказала Терешкова, театральной теме будет посвящён и следующий День города. «Исторически театры начинались всегда на площади, и потом они уже перешли в свои здания, — объяснила начальник департамента. — Мы как бы хотим вернуть театр на его историческое место. И площадь Ленина у нас будет вся театральная».


Осенью организаторы премии «Золотая Маска» опубликовали список номинантов на 2019 год. В их число попали два новосибирских театра — Новосибирский музыкальный театр может получить сразу девять наград.

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