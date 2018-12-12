В сквере за оперным театром начали пилить деревья

К весне тут обещают сделать новый сквер

В первый раз деревья в сквере вырубали в конце октября 
В первый раз деревья в сквере вырубали в конце октября 


Сегодня днём, 12 декабря, в Новосибирске в сквере за оперным театром спилили старые тополя.


«Это вырубка аварийных деревьев», — пояснил корреспонденту НГС директор МКУ «Горзеленхоз» Александр Сумин.


После вырубок весной специалисты «Горзеленхоза» планируют восстановить сквер.


В сквере пилят аварийные деревья
В сквере пилят аварийные деревья


«Запланировано снести 64 больных, сухостойных, имеющих многочисленные изломы и потерявших декоративный вид дерева, провести санитарную и омолаживающую обрезку 58 деревьев. Весной на территории сквера высадят 40 деревьев и более 100 кустарников, восстановят центральный цветник, где будет высажено 1200 цветов», — сообщали прежде в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Весной здесь восстановят центральный цветник
Весной здесь восстановят центральный цветник


В цветнике высадят 1200 цветов
В цветнике высадят 1200 цветов


В сквере планируется восстановить пешеходные дорожки
В сквере планируется восстановить пешеходные дорожки


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