В сквере за оперным театром начали пилить деревья
К весне тут обещают сделать новый сквер
Сегодня днём, 12 декабря, в Новосибирске в сквере за оперным театром спилили старые тополя.
«Это вырубка аварийных деревьев», — пояснил корреспонденту НГС директор МКУ «Горзеленхоз» Александр Сумин.
После вырубок весной специалисты «Горзеленхоза» планируют восстановить сквер.
«Запланировано снести 64 больных, сухостойных, имеющих многочисленные изломы и потерявших декоративный вид дерева, провести санитарную и омолаживающую обрезку 58 деревьев. Весной на территории сквера высадят 40 деревьев и более 100 кустарников, восстановят центральный цветник, где будет высажено 1200 цветов», — сообщали прежде в пресс-центре мэрии Новосибирска.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова