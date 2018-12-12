Cтарейший ТЦ Академгородка открыли после внезапного визита приставов
Открытие ещё одного ТЦ района пока под вопросом — он опечатан
Торговый центр Академгородка на улице Ильича в Советском районе Новосибирска открылся после утреннего визита судебных приставов.
О том, что торговый центр снова работает, корреспонденту НГС сообщила его исполнительный директор Ирина Верт.
По её словам, ТЦ открылся около 14:00. Ирина Верт пояснила, что работа торгового центра сегодня была приостановлена из-за недопонимания, поскольку все нарушения представители ТЦ устранили ещё в сентябре. Но в ситуации удалось разобраться.
В пресс-службе УФССП по Новосибирской области эту информацию подтвердили. При этом, по данным ведомства, второй опечатанный сегодня торговый центр в Академгородке — «БыстроМолл» — пока по-прежнему не работает. Откроют его только после того, как ТЦ проверит прокуратура Советского района — ей предстоит выяснить, устранили ли собственники здания нарушения пожарной безопасности.
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Ольга Хмелевская
Фото Елены Поляковой из архива НГС