Ремонт затянулся: кинотеатр «Пионер» не может стать театром Афанасьева из-за парковок

Новая площадка театра Афанасьева будет в здании бывшего кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького





Новосибирский театр под руководством Сергея Афанасьева не сможет в этом году переехать в новое здание — ремонт там даже не начали. Городские власти объяснили это проблемами с утверждением проектно-сметной документации, к которой возникли вопросы у экспертов.







«Проектно-сметная документация была разработана на этот театр и сейчас проходит экспертизу. К сожалению, возникли вопросы у экспертизы, потому что они её отправляют в Москву, и там были нюансы, — объяснила сегодня начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.





Один из нюансов, по её словам, связан с парковками.





Как рассказала Терешкова, ремонт здания начнётся только после окончательного утверждения проектно-сметной документации.





«Каждое утро у меня начинается со звонка: "Как там экспертиза?", — поделилась начальник департамента. — К сожалению, на сегодняшний день ещё нет, но они обещают до конца года обязательно. Только после того, как будет экспертиза, мы можем заходить на строительство».





Летом прошлого года власти презентовали новое здание для театра Афанасьева, который должен открыться в бывшем кинотеатре «Пионер», — в нём обещают два зрительных зала на 500 мест. Худрук театра Сергей Афанасьев надеялся, что здание успеют отремонтировать к 31 декабря 2018 года.