Новосибирцы с флагами вышли на пикет против повышения пенсионного возраста в Первомайском сквере
Десятки коммунистов потребовали отмены пенсионной реформы
Новосибирские коммунисты устроили пикет против повышения пенсионного возраста — на акцию в Первомайском сквере пришло несколько десятков людей. В сентябре депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Согласно реформе, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65.
Люди, которые вышли на пикет, по наблюдениям корреспондента НГС, пенсионного возраста. У них в руках плакаты с лозунгами, например, «Бюджет страны пенсиями народа не спасёшь».
На месте также были сотрудники полиции — они делали замечания участникам, которые перегораживали проход.
НГС ведёт онлайн-трансляцию с места.
Первые акции протеста против пенсионной реформы начались в Новосибирске ещё летом, самый многолюдный митинг произошёл в день выборов губернатора, 9 сентября, — ОМОН перекрыл улицу Мичурина, чтобы преградить дорогу протестующим.
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Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова
Видео автора