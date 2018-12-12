онлайн-трансляция

Новосибирцы с флагами вышли на пикет против повышения пенсионного возраста в Первомайском сквере

Десятки коммунистов потребовали отмены пенсионной реформы

На пикет вышли около 50 человек
На пикет вышли около 50 человек


Новосибирские коммунисты устроили пикет против повышения пенсионного возраста — на акцию в Первомайском сквере пришло несколько десятков людей. В сентябре депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Согласно реформе, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65.


Люди, которые вышли на пикет, по наблюдениям корреспондента НГС, пенсионного возраста. У них в руках плакаты с лозунгами, например, «Бюджет страны пенсиями народа не спасёшь».


Протестующие жаловались, что после 50 сложно найти достойную работу
Протестующие жаловались, что после 50 сложно найти достойную работу


На месте также были сотрудники полиции — они делали замечания участникам, которые перегораживали проход.


НГС ведёт онлайн-трансляцию с места.



Лозунги некоторых участников митинга были весьма радикальными
Лозунги некоторых участников митинга были весьма радикальными


Участники митинга требовали сохранить прежний возраст выхода на пенсию
Участники митинга требовали сохранить прежний возраст выхода на пенсию


Первые акции протеста против пенсионной реформы начались в Новосибирске ещё летом, самый многолюдный митинг произошёл в день выборов губернатора, 9 сентября, — ОМОН перекрыл улицу Мичурина, чтобы преградить дорогу протестующим.

Прочтений: 3725

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