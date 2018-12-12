Полицейский получил срок за драку в баре — избитый им новосибирец стал инвалидом
Стычка произошла в баре «Арена» — полицейского уже уволили и лишили звания
Сегодня Центральный районный суд приговорил бывшего сотрудника полиции 23-летнего Александра Желиба виновным в нанесении тяжких телесных повреждений посетителю бара «Арена». Его приговорили к 6 годам колонии общего режима.
Как установил суд, 26 августа прошлого года Александр Желиба поругался в баре с Богданом Чупахиным, который был пьян. Мужчины повздорили, после чего охранник вывел их на улицу. Там Желиба ударил Чупахина один раз, но этого хватило, чтобы тот получил тяжёлые травмы. В результате Богдан Чупахин был признан недееспособным и получил инвалидность первой группы.
Вскоре после инцидента Александр Желиба был уволен из МВД. Сегодня же суд лишил его звания младшего лейтенанта.
Также Желиба должен выплатить пострадавшему Чупахину 237 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, а также 1 миллион компенсации морального вреда.
В октябре бывшего кинолога отдела полиции
Подробнее о суде по делу об избиении Богдана Чупахина читайте сегодня на НГС.
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Алёна Истомина
Коллаж Юлии Шипициной