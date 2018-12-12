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Режиссёр из Новосибирска сняла красивый клип о трудной любви для участника отбора на «Евровидение»

Клип стал первым профессиональным видео для музыкального проекта из Санкт-Петербурга

Новосибирский режиссёр сняла красивый клип о любви для участника отбора на «Евровидение — 2018»
Новосибирский режиссёр сняла красивый клип о любви для участника отбора на «Евровидение — 2018»


Новосибирский режиссёр Анна Протоковило сняла клип для участника отбора на «Евровидение — 2018» — группы Cosmique из Санкт-Петербурга. О работе над видео корреспонденту НГС сообщила сама Анна Протоковило.


«[Это] песня про любовь. Я считаю, между людьми всегда есть некая преграда, которую трудно преодолеть. А когда она преодолевается собственно, никто не знает, что делать. Ну вот про это и клип, если кратко. <…> У нас снималась выпускница института имени Бориса Щукина Кристина. В "Щуке" как раз я и учусь. И снимался Захар Штанько, который раньше работал в театре Афанасьева. Сейчас он актёр, в Москве снимается в кино», — рассказала Анна Протоковило.



Съёмки, по словам режиссёра, были очень сложными: они шли без остановки 18 часов — с трёх часов дня до десяти утра следующего дня. Трудности возникли из-за использования большого и тяжелого стекла, которое стоит между актёрами: его сложно было устанавливать, часто надо было очищать от пятен и постоянно переставлять освещение из-за смены ракурса камеры.


Cosmique — музыкальный проект из Санкт-Петербурга, который организовал в 2017 году Дентумей Лутфуллин. В конце 2017 году Cosmique участвовал в отборочном туре на «Евровидение–2018» от Беларуси. 


«В апреле 2017 года вышел наш первый альбом из семи песен Dimensions. <…> Скоро я его буду перевыпускать, добавлю новых песен, и он станет полноценным. <…> Сами мы называем себя альтернативный поп», — пояснил Дентумей Лутфуллин. Он добавил, что клип на песню Can't Stop Drinkin' Wine стал первым профессиональным видео его группы.


В июне НГС рассказал о короткометражном фильме «Мутация» режиссёра Анны Протоковило, который попал в шорт-лист международного фестиваля науки, космонавтики, робототехники и научной фантастики «Старком».



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