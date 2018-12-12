В Новосибирск привезли кислое пиво с именем безумного учёного

Пиво сварили в Москве совместно с интернет-магазином комиксов

Особенно кислый эль с красной смородиной назвали в честь вымышленного учёного из сериала «Рик и Морти»
Особенно кислый эль с красной смородиной назвали в честь вымышленного учёного из сериала «Рик и Морти»


В новосибирских барах Bootleggers Pub&Shop и Valhalla появилось пиво «Эль Рик» — это особый сорт кислого пива, саур эль, с добавлением пюре красной смородины.


«Наши друзья из небольшой крафтовой пивоварни FFF Brew очень любят сериал "Рик и Морти". Осенью они решили сделать варку пива в коллаборации с магазином комиксов "Двадцать восьмой", который любит пиво от этой пивоварни и является эксклюзивным правообладателем на изображения "Рика и Морти" в России. Поэтому вопрос о названии решился у них сам собой, — рассказал совладелец баров Bootleggers Pub&Shop и Valhalla Александр Русанов. — "Эль Рик" — это первая варка пива, посвящённая этому мультсериалу, следующую планируют связать с персонажем Морти».


Пивоварня FFF Brew обещает посвятить следующий сорт пива другому главному герою сериала — Морти
Пивоварня FFF Brew обещает посвятить следующий сорт пива другому главному герою сериала — Морти


Сериал создавался как анимационная пародия на серию фильмов «Назад в будущее» и основан на его персонажах. С 2013 года вышло 3 сезона сериала, в 2018 году стало известно, что создатели выпустят ещё 70 эпизодов. «Рик и Морти» получил высокие отзывы критиков: они отметили его оригинальность, креативность и юмор. Сервис IMDb оценивает его рейтинг в 9,3 из 10, пользователи «КиноПоиска» дали сериалу оценку в 8,8 из 10.


Пиво продаётся по 280 рублей за банку объёмом 330 мл. Четверг, 13 декабря, бар Bootleggers Pub&Shop обещает посвятить сериалу — здесь покажут все его эпизоды.


Этот год оказался богат на необычные виды пива: весной новосибирцы сварили напиток с городской пылью, а осенью в Новосибирске начали продавать пиво со вкусом борща и арбузный сидр.

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