Самый новогодний салат стал для новосибирцев дороже

Но можно приготовить «Сельдь под шубой» — она подешевела

За год продукты для оливье стали стоить на 8% дороже





Чтобы купить продукты для традиционного новогоднего салата оливье, новосибирцам придется потратить в среднем 314,2 рубля.







К такому выводу пришли аналитики Росстата, составившие предновогоднее исследование о стоимости оливье в разных регионах России.







В рецепт салата статистики включили 400 г консервированных огурцов, 380 г зелёного горошка, 500 г картофеля, 200 г моркови, 4 яйца, 300 г варёной колбасы, 100 г лука, 200 г майонеза, сообщил Клуб деловой журналистики при Росстате в соцсети Facebook.







Как подсчитали в службе статистики, жителям Новосибирской области покупка ингредиентов для оливье обойдётся в среднем 314,2 рубля в ценах конца ноября 2018 года. Это на 8,49% дороже, чем год назад.







Кроме того, аналитики Росстата выяснили, сколько хозяйки потратят на приготовление салата «Сельдь под шубой», состоящего из 350 г солёной селёдки, 400 г картофеля, 300 г свеклы, 200 г моркови, 2 яиц, 300 г майонеза и 100 г лука. Новосибирцам за эти продукты придётся отдать в среднем 146,95 рубля, причём по сравнению с ноябрём 2017 года приготовить «Сельдь под шубой» в Новосибирской области стало на 7,88% дешевле.







Самые дорогие новогодние салаты аналитики обнаружили в Чукотском автономном округе, жителям которого за ингредиенты для оливье придётся выложить в среднем 516,53 рубля, а для «Сельди под шубой» — 468,92 рубля. Дешевле всего приготовить эти салаты можно в Республике Мордовия: стандартный набор продуктов для оливье там стоит в среднем 237,96 рубля, а для «Сельди под шубой» — 120,72 рубля.







Сильнее всего за год подорожал оливье в Республике Марий Эл — на 17,51%. А лидером по росту цен на ингредиенты для «Сельди под шубой» оказалась Чукотка, жителям которой приготовление этого салата обойдётся на 29,58% дороже, чем в ноябре 2017 года.







Сейчас Новосибирск активно готовится к празднованию Нового года: накануне вечером на площади Ленина зажгли главную городскую ёлку. НГС узнал, что подорожает в Новосибирске в следующем году, и поинтересовался у экспертов, когда жить станет легче.