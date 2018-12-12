Три иномарки столкнулись у областной ГАИ: один человек пострадал

В тройном ДТП пострадал водитель KIA Rio





Сегодня, 12 декабря, на улице Владимировской в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись три легковых машины — в аварии пострадал один человек, а движение по улице сковала глухая пробка.





По информации Госавтоинспекции, авария случилась недалеко от остановки «ОблГАИ».





«В 10:20 водитель 1981 года рождения на автомобиле KIA Rio двигался по Владимировской со стороны Чернышевского спуска в сторону Саратовской. Напротив дома № 8 на улице Владимировской произошло столкновение с машиной Toyota Vista Ardeo под управлением водителя 1957 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения KIA Rio столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который двигался по Владимировской со стороны Чернышевского спуска с левым поворотом на Владимировский спуск», — рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.





По её словам, в аварии пострадал водитель автомобиля KIA Rio, которого с места аварии госпитализировали.





Согласно сервису Яндекс.Пробки сейчас на улице Владимировской сохраняется серьёзный затор. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч.





Из-за аварии собралась глухая пробка — она доходит даже до Сухарной и Дуси Ковальчук





Утром во вторник, 11 декабря, переходивший дорогу пешеход попал под машину в Советском районе Новосибирска — пострадавшего увезли в больницу.