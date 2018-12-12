Три иномарки столкнулись у областной ГАИ: один человек пострадал
Из-за аварии на Владимировской собрался глухой затор
Сегодня, 12 декабря, на улице Владимировской в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись три легковых машины — в аварии пострадал один человек, а движение по улице сковала глухая пробка.
По информации Госавтоинспекции, авария случилась недалеко от остановки «ОблГАИ».
«В 10:20 водитель 1981 года рождения на автомобиле KIA Rio двигался по Владимировской со стороны Чернышевского спуска в сторону Саратовской. Напротив дома
По её словам, в аварии пострадал водитель автомобиля KIA Rio, которого с места аварии госпитализировали.
Согласно сервису Яндекс.Пробки сейчас на улице Владимировской сохраняется серьёзный затор. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч.
Утром во вторник, 11 декабря, переходивший дорогу пешеход попал под машину в Советском районе Новосибирска — пострадавшего увезли в больницу.
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Александр Сильченко
Фото Максима Сугробова/vk.com/autoberdsk (1), скриншот yandex.ru/maps (2)