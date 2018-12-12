Зоопарк на балконе: за окном у сибирячки поселился хищник с ценным мехом

В этом году в городе нашествие куньих, на улицах можно встретить колонков и ласк

Зверёк, который поселился на чердаке одного из домов в Ленинском районе
Зверёк, который поселился на чердаке одного из домов в Ленинском районе


Этой зимой в Новосибирске случилось нашествие хищных зверьков — в городской черте новосибирцам стали часто попадаться куницы, ласки и другие хищники из семейства куньих. Одна из лесных куниц надолго задержалась в Ленинском районе.


Впервые небольшого зверька заметили жители одной из пятиэтажек в конце ноября — он до сих пор бегает по деревьям, которые растут возле дома. По тополю он забирается на чердак здания. Фото с животным сделала местная жительница Екатерина Першина.


Как пояснила зоозащитница Елена-Эльга Журавлёва, основательница приюта для хорьков «У Эльги» — на фото лесная куница.


«Из куньих, которые могут встретиться в черте города, так высоко забираются только куницы и колонки», — уточнила зоозащитница корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте».



Журавлёва подчеркнула, что в этом году новосибирцам в городе встречается особенно много куньих, обычно в октябре-декабре появляются одно-два сообщения, но в этом году тенденция стала массовой.


«Этой зимой в черте города уже замечены ласки, лесные куницы, колонки и норки. Им нечего есть, поэтому они идут в частный сектор или на помойки новых микрорайонов! Не надо их спасать и ловить! Это самодостаточные дикие звери, которые привыкли жить на улице. 


К домашним хорькам (фреткам) они никакого отношения не имеют! Фретка (домашний хорек) отличается от них так же, как немецкая овчарка от волка! 


Дикари очень агрессивны, они не приучаются ни к лотку, ни к рукам. За десять минут они наведут такой порядок в Вашей квартире (доме), что убирать все Вы будете дня два минимум!» — такое предупреждение опубликовано сейчас в группе приюта «У Эльги».


Зоозащитница, в частности, рассказала, что этой зимой в Пашино погибла норка, которая стала часто приходить в курятник. В Бердске в одном из домов куница поселилась в нежилой квартире — туда её принёс один из жителей, поймал в лесополосе и пожалел. В итоге жильцам пришлось вызывать спасателей, но куница убежала сама.


Также, по данным Журавлёвой, очевидцы пытались поймать ласку на улице Степной в Ленинском районе, а в Калининском районе города видели колонка. Кроме того, на улице Немировича-Данченко куница даже попала под машину.


В объявлении в группе приюта отмечается, что животные, которых принимают за домашних хорьков, могут быть инфицированы заболеваниями, опасными для человека и домашних животных. Спектр болезней — от бешенства до чумы плотоядных и целой линейки кишечных инфекций. 


Ещё одна проблема, которая связана с нашествием куньих, — это продажа этих зверей через сайты объявлений. 


За последнее время один продавец пытался выдать куницу при продаже за соболя, а другой — дикого хорька за домашнего. 


«[Нужно] обязательно спрашивать у продавцов, откуда зверь, и просить предоставить документы, хотя бы справку о том, что прививки сделаны», — подчеркнула Елена-Эльга Журавлёва.


Так выглядит домашний хорёк. Чтобы не принять за домашнего хорька животного из семейства куньих, волонтёры советуют сравнить его с фотографиями в интернете
Так выглядит домашний хорёк. Чтобы не принять за домашнего хорька животного из семейства куньих, волонтёры советуют сравнить его с фотографиями в интернете


Дикие животные из семейства куньих также содержатся в новосибирском зоопарке — сегодня НГС также публиковал видео с двумя харзами, которые играли с посетителями.

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