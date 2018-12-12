«Я сильно зависел от девушки»: новосибирец добился от государства коляски за 1 миллион

Он ждал её больше года — всё это время за ним ухаживала любимая

Новую удобную коляску Максим Шкрябий ждал больше года

Новосибирец Максим Шкрябий, ставший инвалидом после несчастного случая на работе, с 2017 года ждал от государства коляску — а до этого передвигался на старой коляске, которая не позволяла ему быть самостоятельным.







Историю Максима Шкрябия НГС рассказывал в августе 2017 года — после того, как на грузчика на работе упал тяжёлый лист из прессованного дерева, он оказался прикован к инвалидному креслу. У него парализованы спина и ноги, отнялись пальцы и кисти рук — и без специальной электрической коляски передвигаться он мог только с помощью его девушки Любови.







Тогда Шкрябий отмечал, у него была электрическая коляска, но её почти невозможно было регулировать — например, когда нужно было дотянуться до лифта или поменять расположение спинки или подножки. Но фонд социального страхования долго не мог купить ему новую коляску.







Сегодня, 12 декабря, новосибирец сообщил, что наконец получил от государства нужную коляску за 996 тысяч рублей.





Он пояснил, что столь высокая цена у коляски из-за того, что её изготовили в Германии по индивидуальному заказу, но теперь он может полностью сам ей управлять и настраивать в зависимости от ситуации.







Новая коляска стоит около миллиона рублей — сам новосибирец не мог её купить, поскольку из-за инвалидности не может много зарабатывать





«После этого (публикации материала на НГС. — Прим. ред.) мне пришлось ещё программу реабилитации переделывать, чтобы внести все технические характеристики, которые нужно, и 20 декабря [2017 года] всё внесли, я получил программу реабилитации, и только сейчас получил коляску. <…> Я сильно зависел от своей девушки, она постоянно мне помогала, регулировала, отойти от меня она не могла. Теперь она более [свободна]», — отметил Максим Шкрябий.







В 2019 году, по словам новосибирца, фонд социального страхования будет заказывать для него ещё одну коляску — прогулочную. Она будет стоить, скорее всего, также около миллиона рублей.







Этой осенью исполнилась мечта ещё одного новосибирца с инвалидностью — волонтёры благотворительного фонда «Спорту место» собрали более 100 тысяч рублей и свозили Александра Иванова на всемирную серию гонки «Формула-1» в Сочи. Он всю жизнь мечтал посмотреть гонки своими глазами.

