Уволившийся после гибели детей в Колывани чиновник устроился в мэрию Новосибирска

С начала этой недели Виктор Аверин работает заместителем начальника одного из департаментов

Виктор Аверин ушёл с поста главы Колыванского района через две недели после гибели двух маленьких братьев в яме. На фото — выступление Аверина на сходе колыванцев после трагического инцидента в посёлке
Виктор Аверин ушёл с поста главы Колыванского района через две недели после гибели двух маленьких братьев в яме. На фото — выступление Аверина на сходе колыванцев после трагического инцидента в посёлке


Бывший глава Колыванского района Виктор Аверин, уволившийся после скандала с гибелью двух детей в раскопанной коммунальщиками яме, устроился на работу в мэрию Новосибирска.


Информация о том, что Виктор Аверин стал заместителем начальника департамента земельных и имущественных отношений, появилась на сайте мэрии Новосибирска.


Руководитель департамента Георгий Жигульский пояснил корреспонденту НГС, что к своим обязанностям его новый заместитель приступил с 10 декабря.


«В его функции и полномочия входит осуществление руководства <…> управлением экономической и организационной работы мэрии и персонально сопровождение нашей муниципальной целевой программы <…> инвентаризации земель», — рассказал Георгий Жигульский.


В феврале Виктор Аверин добровольно ушёл в отставку с поста главы Колыванского района — этому решению предшествовала гибель двух детей в раскопанной коммунальными службами яме. Маленькие братья упали в неё, не смогли выбраться и утонули. Смерть детей вызвала массовые протесты в посёлке. После митинга по этому поводу о своей отставке также объявил глава администрации Колывани Алексей Дорофеев.


В сентябре Колыванский районный суд огласил приговор по делу о гибели мальчиков в яме: экс-директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрей Терентьев и бывший мастер этого предприятия Денис Титенко получили сроки в колонии-поселении.

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