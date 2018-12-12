Актриса из Новосибирска сыграла главную роль в белорусском фильме — его выдвинули на «Оскар»

Алине Насибуллиной досталась роль белорусской девушки, которая мечтает уехать в США

Для Алины Насибуллиной это первая крупная роль в кино
Для Алины Насибуллиной это первая крупная роль в кино


Актриса из Новосибирска Алина Насибуллина сыграла главную роль в фильме белорусского режиссёра Дарьи Жук «Хрусталь» — Беларусь выдвинула киноленту на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». 


Как сообщает белорусское издание Sputnik, последний раз Беларусь выдвигала свою картину на «Оскар» лишь больше 20 лет назад — в 1996 году.


«Белорусский оскаровский комитет решил выдвинуть "Хрусталь" на соискание "Оскара" от республики», — подтвердил белорусскому изданию художественный руководитель студии «Беларусьфильм» Игорь Поршнев.


Действие фильма «Хрусталь» происходит в 1990-е годы. Диджей Веля, которую играет Насибуллина, живёт в Минске и мечтает уехать в Америку, но из-за ошибки в поддельной справке на визу она оказывается в незнакомой семье в небольшом городке — несмотря на все неприятности, девушка собирается во что бы то ни стало осуществить свою «хрустальную мечту». Премьера фильма в России назначена на четверг, 13 декабря.



По информации портала «Кинопоиск», Алина Насибуллина родилась в Новосибирске 21 марта 1990 года. Актриса закончила школу-студию МХАТ и уже снялась в фильме Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», который высоко оценили кинокритики. Насибуллина замужем за популярным рэпером Хаски — она вышла замуж за Дмитрия Кузнецова в августе прошлого года.


В феврале этого года новосибирец Андрей Звягинцев во второй раз вошёл в шорт-лист премии «Оскар» — ленту «Нелюбовь» также номинировали в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но члены жюри отдали предпочтение чилийской картине «Фантастическая женщина» Себастьяно Лелио.


В этом году Россия выдвинула на «Оскар» ленту Константина Хабенского «Собибор» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», где также одну из ролей сыграл молодой актёр из Новосибирска. В интервью НГС.АФИША Иван Злобин рассказал о самых тяжёлых и страшных моментах съёмок.

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