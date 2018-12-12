Автоинспекторы тормозят водителей на «Молодёжной» — остановленные машины заняли целую полосу

Ещё одну полосу улицы Бориса Богаткова заняли снежные завалы

Экипаж полиции работает на углу улиц Бориса Богаткова и Федосеева
Экипаж полиции работает на углу улиц Бориса Богаткова и Федосеева


Сегодня, 12 декабря, на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска экипаж ДПС выстроил в ряд несколько остановленных машин — недалеко от остановки «Молодёжная» затруднено движение.


Очевидцы отмечают, что это усложняет движение по улице.


«Полоса там одна полностью снегом загружена. Стоит ГАИ, буквально от перекрёстка с улицей Федосеева метров 10, напротив стоянки, которая завалена, — там всего одна машина стоит. Все машины, которые они тормознули, стоят вдоль дороги», — отметил очевидец.


Инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова пояснила, что специальных рейдов сейчас на «Молодёжной» не проходит.


Днём накануне множество экипажей ДПС заметили в районе «Студенческой» на левом берегу — там из-за эстафеты огня ограничивали движение.

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