Автоинспекторы тормозят водителей на «Молодёжной» — остановленные машины заняли целую полосу

Экипаж полиции работает на углу улиц Бориса Богаткова и Федосеева





Сегодня, 12 декабря, на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска экипаж ДПС выстроил в ряд несколько остановленных машин — недалеко от остановки «Молодёжная» затруднено движение.





Очевидцы отмечают, что это усложняет движение по улице.





«Полоса там одна полностью снегом загружена. Стоит ГАИ, буквально от перекрёстка с улицей Федосеева метров 10, напротив стоянки, которая завалена, — там всего одна машина стоит. Все машины, которые они тормознули, стоят вдоль дороги», — отметил очевидец.





Инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова пояснила, что специальных рейдов сейчас на «Молодёжной» не проходит.





Днём накануне множество экипажей ДПС заметили в районе «Студенческой» на левом берегу — там из-за эстафеты огня ограничивали движение.