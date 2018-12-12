Областное правительство покрылось праздничными лампочками за 3 миллиона
Раньше здание на Красном проспекте, 18 так не украшали никогда
На здании правительства Новосибирской области на Красном проспекте, 18 появилась праздничная иллюминация — таким образом областные власти украшают своё здание впервые.
Украшения представляет собой целые части фасада — от второго этажа до крыши. Фасад полностью покрыт плотной сетью лампочек, создающих световую стену. Самое большое световое панно установлено над центральным входом в здание, где лампочками выложено символическое изображение дерева. Световыми гирляндами украшены также ели перед правительством, посаженные вдоль Красного проспекта.
В пресс-службе областного правительства в течение дня не смогли сообщить подробностей по поводу иллюминации. На сайте zakupki.gov.ru указано, что областное учреждение «Хозяйственное управление» в ноябре заказало монтаж декоративного освещения за 3 миллиона рублей. Аукцион был проведен 23 ноября.
В конце октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ведомствам хорошо украсить здания к Новому году. Год назад новосибирцы, по словам Травникова, «остались не очень довольны» праздничным оформлением.
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Стас Соколов
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