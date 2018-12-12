Областное правительство покрылось праздничными лампочками за 3 миллиона

Раньше здание на Красном проспекте, 18 так не украшали никогда

Здание украшено гирляндами со всех сторон 
Здание украшено гирляндами со всех сторон 


На здании правительства Новосибирской области на Красном проспекте, 18 появилась праздничная иллюминация — таким образом областные власти украшают своё здание впервые.


Над входом выложена символическая ёлочка
Над входом выложена символическая ёлочка


Украшения представляет собой целые части фасада — от второго этажа до крыши. Фасад полностью покрыт плотной сетью лампочек, создающих световую стену. Самое большое световое панно установлено над центральным входом в здание, где лампочками выложено символическое изображение дерева. Световыми гирляндами украшены также ели перед правительством, посаженные вдоль Красного проспекта.


Напротив здания появились подсвеченные голубым цветом ели
Напротив здания появились подсвеченные голубым цветом ели


В пресс-службе областного правительства в течение дня не смогли сообщить подробностей по поводу иллюминации. На сайте zakupki.gov.ru указано, что областное учреждение «Хозяйственное управление» в ноябре заказало монтаж декоративного освещения за 3 миллиона рублей. Аукцион был проведен 23 ноября.


В конце октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ведомствам хорошо украсить здания к Новому году. Год назад новосибирцы, по словам Травникова, «остались не очень довольны» праздничным оформлением.

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