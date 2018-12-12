Сибирячка получила квартиру после разговора с Путиным
Она встретила президента на улице, когда он приезжал в город Обь
Жительница города Оби получила квартиру, которую она попросила у президента во время его последнего визита в Новосибирск.
«В соответствии с поручением президента Российской Федерации Путина В.В. жительнице города Оби Новосибирской области Сидоровой Антониде Михайловне оказана государственная поддержка на приобретение жилого помещения, — сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на запрос НГС. — Жилое помещение приобретено в октябре текущего года».
Где и какую квартиру купили Антониде Сидоровой, в правительстве не уточнили, объяснив это тем, что информация содержит персональные данные.
Сама Антонида Сидорова подтвердила корреспонденту НГС, что действительно купила квартиру, но подробности рассказывать отказалась.
Сибиряки не раз просили президента о новом жилье — в прошлом году квартиру у Путина попросил школьник, который живёт со своей семьёй в коммуналке.
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Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой
Видео автора