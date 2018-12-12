Сибирячка получила квартиру после разговора с Путиным

Она встретила президента на улице, когда он приезжал в город Обь

Сидорова попросила квартиру во время разговора Путина с жителями Оби 
Сидорова попросила квартиру во время разговора Путина с жителями Оби 


Жительница города Оби получила квартиру, которую она попросила у президента во время его последнего визита в Новосибирск.


«В соответствии с поручением президента Российской Федерации Путина В.В. жительнице города Оби Новосибирской области Сидоровой Антониде Михайловне оказана государственная поддержка на приобретение жилого помещения, — сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на запрос НГС. — Жилое помещение приобретено в октябре текущего года».


Где и какую квартиру купили Антониде Сидоровой, в правительстве не уточнили, объяснив это тем, что информация содержит персональные данные. 


Сама Антонида Сидорова подтвердила корреспонденту НГС, что действительно купила квартиру, но подробности рассказывать отказалась.


Сибиряки не раз просили президента о новом жилье — в прошлом году квартиру у Путина попросил школьник, который живёт со своей семьёй в коммуналке. 


Разговор Антониды Сидоровой с президентом


Прочтений: 1697

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено