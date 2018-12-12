Сибирячка получила квартиру после разговора с Путиным

Она встретила президента на улице, когда он приезжал в город Обь

Сидорова попросила квартиру во время разговора Путина с жителями Оби





Жительница города Оби получила квартиру, которую она попросила у президента во время его последнего визита в Новосибирск.







«В соответствии с поручением президента Российской Федерации Путина В.В. жительнице города Оби Новосибирской области Сидоровой Антониде Михайловне оказана государственная поддержка на приобретение жилого помещения, — сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на запрос НГС. — Жилое помещение приобретено в октябре текущего года».







Где и какую квартиру купили Антониде Сидоровой, в правительстве не уточнили, объяснив это тем, что информация содержит персональные данные.





Сама Антонида Сидорова подтвердила корреспонденту НГС, что действительно купила квартиру, но подробности рассказывать отказалась.





Сибиряки не раз просили президента о новом жилье — в прошлом году квартиру у Путина попросил школьник, который живёт со своей семьёй в коммуналке.





Разговор Антониды Сидоровой с президентом



