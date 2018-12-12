Опять авария: без отопления остались почти 20 домов в центре Новосибирска

Авария на теплотрассе случилась в третий раз за месяц

Вернуть отопление в дома новосибирцев обещают к 22:00
Вернуть отопление в дома новосибирцев обещают к 22:00


В среду, 12 декабря, коммунальщики в третий раз за месяц отключили отопление в домах в Центральном районе Новосибирска.


Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», сейчас от отопления и горячей воды отключены 18 домов. В зону отключения попали дома № 42, 44, 46, 47, 47/1, 49, 36Б на улице Державина, дома № 23 и 21 на Фрунзе, здания № 31 и 33 на улице Ольги Жилиной, дома № 58, 56, 61, 61/1, 65 на улице Семьи Шамшиных и строения № 34 и 34/1 на улице Крылова.


«Сегодня ведутся ремонтные работы на магистральной трубе 500 мм в районе Державина, 44 с 6:40 до 22:00. <…> Из-за высокой изношенности данной трубы в этом месяце третий раз проводятся ремонтные работы. Дефекты выявляются на расстоянии 10–15 метров друг от друга», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.


На днях стало известно, что представители СГК остались недовольны новыми тарифами на отопление, которые повысили на днях, — компания планирует подать в суд на департамент по тарифам.

Прочтений: 2632

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено