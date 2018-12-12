Опять авария: без отопления остались почти 20 домов в центре Новосибирска

Авария на теплотрассе случилась в третий раз за месяц

Вернуть отопление в дома новосибирцев обещают к 22:00





В среду, 12 декабря, коммунальщики в третий раз за месяц отключили отопление в домах в Центральном районе Новосибирска.





Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», сейчас от отопления и горячей воды отключены 18 домов. В зону отключения попали дома № 42, 44, 46, 47, 47/1, 49, 36Б на улице Державина, дома № 23 и 21 на Фрунзе, здания № 31 и 33 на улице Ольги Жилиной, дома № 58, 56, 61, 61/1, 65 на улице Семьи Шамшиных и строения № 34 и 34/1 на улице Крылова.





«Сегодня ведутся ремонтные работы на магистральной трубе 500 мм в районе Державина, 44 с 6:40 до 22:00. <…> Из-за высокой изношенности данной трубы в этом месяце третий раз проводятся ремонтные работы. Дефекты выявляются на расстоянии 10–15 метров друг от друга», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.





На днях стало известно, что представители СГК остались недовольны новыми тарифами на отопление, которые повысили на днях, — компания планирует подать в суд на департамент по тарифам.