Исчезли с карты: онлайн-сервисы перестали показывать транспорт в Новосибирске
Устранить сбой планируется к 13:00
В среду, 12 декабря, в системе диспетчерского управления наземным пассажирским транспортом «АСУ-Навигация» произошёл масштабный сбой — из-за этого перестали работать сразу несколько сервисов, связанных с общественным транспортом.
Сбой нарушил работу сайта МКУ «ЦУГАЭТ», приложения Яндекс.Транспорт, также не работают информационные табло на остановках и «Умные остановки».
«Предположительно, сбой произошёл в сервисах, отвечающих за работу с базами данных. В настоящее время ведется работа по диагностике и устранению неисправности. Восстановить работоспособность системы диспетчерского управления планируется до 13:00», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В начале декабря на электронных табло у площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска случился сбой — табло начали показывать неверные данные о погоде и прибытии общественного транспорта.
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Александр Силченко
Фото Анны Богдановой (1), Стаса Соколова (2)