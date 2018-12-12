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Исчезли с карты: онлайн-сервисы перестали показывать транспорт в Новосибирске

Устранить сбой планируется к 13:00

Сообщения о сбоях начали поступать утром 12 декабря
Сообщения о сбоях начали поступать утром 12 декабря


В среду, 12 декабря, в системе диспетчерского управления наземным пассажирским транспортом «АСУ-Навигация» произошёл масштабный сбой — из-за этого перестали работать сразу несколько сервисов, связанных с общественным транспортом.


Сбой нарушил работу сайта МКУ «ЦУГАЭТ», приложения Яндекс.Транспорт, также не работают информационные табло на остановках и «Умные остановки».


«Предположительно, сбой произошёл в сервисах, отвечающих за работу с базами данных. В настоящее время ведется работа по диагностике и устранению неисправности. Восстановить работоспособность системы диспетчерского управления планируется до 13:00», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.


Исчезли с карты: онлайн-сервисы перестали показывать транспорт в Новосибирске


Из-за сбоя на информационных табло не отображаются данные о прибытии автобусов
Из-за сбоя на информационных табло не отображаются данные о прибытии автобусов


В начале декабря на электронных табло у площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска случился сбой — табло начали показывать неверные данные о погоде и прибытии общественного транспорта.

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