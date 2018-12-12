Приставы начали опечатывать входы в два торговых центра в Академгородке

Под закрытие попали магазины на Ильича и Инженерной

Приставы закрывают торговые центры на Ильича и Инженерной из-за нарушения требований пожарной безопасности





Сегодня утром, 12 декабря, судебные приставы пришли в два торговых центра в Академгородке, чтобы приостановить их работу за нарушение требований пожарной безопасности.







Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.







«Были нарушения противопожарной безопасности выявлены, и поступил в отдел судебных приставов по Советскому району исполнительный документ немедленного исполнения, поэтому сегодня <…> c 7 часов утра производятся исполнительные действия по приостановлению деятельности двух торговых центров. Первый — это ТЦ "БыстроМолл", а второй — это Торговый центр Академгородка <…> на Ильича», — рассказали в пресс-службе.





В ведомстве уточнили, что приставы опечатывают все выходы и входы в здания.





Дозвониться до Торгового центра Академгородка корреспонденту НГС не удалось. В свою очередь один из представителей ТЦ «БыстроМолл» — коммерческий директор «Быстронома» Тимофей Герасько — сообщил, что ответственные люди разбираются в ситуации на месте, при этом он затруднился сказать, когда торговый центр снова откроется.





«Это было неожиданно. <...> Мы разбираемся с этим, всё задействовано», — добавил Тимофей Герасько.





Ранее из-за нарушений требований пожарной безопасности Кировский районный суд Новосибирска временно запретил работу торгового центра «Династия» на Затулинском жилмассиве.

