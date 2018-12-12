Приставы начали опечатывать входы в два торговых центра в Академгородке
Под закрытие попали магазины на Ильича и Инженерной
Сегодня утром, 12 декабря, судебные приставы пришли в два торговых центра в Академгородке, чтобы приостановить их работу за нарушение требований пожарной безопасности.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.
«Были нарушения противопожарной безопасности выявлены, и поступил в отдел судебных приставов по Советскому району исполнительный документ немедленного исполнения, поэтому сегодня <…> c 7 часов утра производятся исполнительные действия по приостановлению деятельности двух торговых центров. Первый — это ТЦ "БыстроМолл", а второй — это Торговый центр Академгородка <…> на Ильича», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что приставы опечатывают все выходы и входы в здания.
Дозвониться до Торгового центра Академгородка корреспонденту НГС не удалось. В свою очередь один из представителей ТЦ «БыстроМолл» — коммерческий директор «Быстронома» Тимофей Герасько — сообщил, что ответственные люди разбираются в ситуации на месте, при этом он затруднился сказать, когда торговый центр снова откроется.
«Это было неожиданно. <...> Мы разбираемся с этим, всё задействовано», — добавил Тимофей Герасько.
Ранее из-за нарушений требований пожарной безопасности Кировский районный суд Новосибирска временно запретил работу торгового центра «Династия» на Затулинском жилмассиве.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото Елены Поляковой из архива НГС