Приставы начали опечатывать входы в два торговых центра в Академгородке

Под закрытие попали магазины на Ильича и Инженерной

Приставы закрывают торговые центры на Ильича и Инженерной из-за нарушения требований пожарной безопасности
Приставы закрывают торговые центры на Ильича и Инженерной из-за нарушения требований пожарной безопасности


Сегодня утром, 12 декабря, судебные приставы пришли в два торговых центра в Академгородке, чтобы приостановить их работу за нарушение требований пожарной безопасности.


Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.


«Были нарушения противопожарной безопасности выявлены, и поступил в отдел судебных приставов по Советскому району исполнительный документ немедленного исполнения, поэтому сегодня <…> c 7 часов утра производятся исполнительные действия по приостановлению деятельности двух торговых центров. Первый — это ТЦ "БыстроМолл", а второй — это Торговый центр Академгородка <…> на Ильича», — рассказали в пресс-службе.


В ведомстве уточнили, что приставы опечатывают все выходы и входы в здания.


Дозвониться до Торгового центра Академгородка корреспонденту НГС не удалось. В свою очередь один из представителей ТЦ «БыстроМолл» — коммерческий директор «Быстронома» Тимофей Герасько — сообщил, что ответственные люди разбираются в ситуации на месте, при этом он затруднился сказать, когда торговый центр снова откроется. 


«Это было неожиданно. <...> Мы разбираемся с этим, всё задействовано», — добавил Тимофей Герасько.


Ранее из-за нарушений требований пожарной безопасности Кировский районный суд Новосибирска временно запретил работу торгового центра «Династия» на Затулинском жилмассиве.

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