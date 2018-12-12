Новосибирец возглавил транспортную прокуратуру в Кемерово

Алексей Лебедев работает в органах прокуратуры с 2003 года





Новосибирец Алексей Лебедев возглавил Кемеровскую транспортную прокуратуру — сообщение об этом появилось утром 12 декабря на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.





Приказ о назначении Алексея Лебедева на новую должность был подписан Генеральным прокурором Российской Федерации накануне, 11 декабря.





«К выполнению должностных обязанностей Алексей Лебедев приступает с 12 декабря», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.





По информации пресс-службы ведомства, Алексей Лебедев родился в Новосибирске. В органах прокуратуры он начал работать в 2003 году и за это время работал на разных должностях в прокуратурах Ленинского и Дзержинского районов Новосибирска. Имеет классный чин «советник юстиции».





«В течение трех лет работал старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и таможни Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в 2015 году был назначен на должность Иланского транспортного прокурора (в Красноярском крае. — Прим.ред.), которую занимал до настоящего времени», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.





В прошлом месяце президент России Владимир Путин назначил нового командующего 41-й общевойсковой армией — им стал генерал-майор Яков Резанцев.

