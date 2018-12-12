Новосибирцы стали чаще покупать квартиры в недостроенных домах

Популярность долевого строительства в регионе выросла на 15%

В 2018 году жители Новосибирской области стали охотнее участвовать в долевом строительстве
В 2018 году жители Новосибирской области стали охотнее участвовать в долевом строительстве


Жители Новосибирской области стали чаще покупать квартиры по договорам долевого участия в строительстве.


К такому выводу пришли специалисты областного Управления Росреестра.


Всего с января по ноябрь 2018 года Россреестр зарегистрировал в регионе 26,2 тысячи таких договоров.


«Управление Росреестра по Новосибирской области по итогам работы за 11 месяцев текущего года сообщает о росте количества зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве на 15% <…> по сравнению с количеством договоров долевого участия, зарегистрированных Управлением за 11 месяцев 2017 года (22,7 тысячи)», — рассказали в ведомстве.


Только за последний месяц в регионе прибавилось 2888 договоров долевого участия в строительстве, по сравнению с ноябрём 2017 года эта цифра практически не изменилась (2865 сделок). Активнее всего новосибирцы заключали договоры долевого участия в строительстве в сентябре — 3,2 тысячи сделок. 


При этом к уровню 2016 года показатели ещё не вернулись: тогда за первые 11 месяцев в Новосибирской области зарегистрировали 28 тысяч договоров долевого участия в строительстве.


Ранее эксперты из аудиторско-консалтинговой компании «ФинЭкспертиза» подсчитали, что для покупки типовой двухкомнатной квартиры среднестатистической семье из Новосибирской области понадобится откладывать деньги больше 6 лет.

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