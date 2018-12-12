Живущего на складе северного оленя отправят на лечение в Барнаул

Несколько дней олень находится на территории склада транспортной компании





Раненого северного оленя, которого подобрали дальнобойщики транспортной компании GTD, отправят на лечение из Новосибирска в Барнаул.





О том, что животное решили перевезти, сообщили волонтёры Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ).





«С нами связались представители транспортной компании, попросили осмотреть оленя. Было принято решение передать его в Центр помощи диким животным города Барнаула для прохождения детального обследования, карантина, лечения, если это потребуется, и дальнейшего выпуска в заказник — ведь возвращать обособленную особь нельзя! Поэтому ей необходима компания, чтобы быстрее адаптироваться и не погибнуть. В Барнауле все предупреждены и животное готовы принять», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.



Информацию о перевозке оленя в Барнаул подтвердила и директор новосибирского филиала транспортной компании GTD Татьяна Штоле.







«Мы решили отправить оленя в Барнаул на лечение и проживание. После того как у нас появилось животное, поступало много звонков. Мы поначалу всем отказывали. Потом проанализировали, выбрали людей. Нам очень помогли в Центре реабилитации диких животных, которые нас проконсультировали и связали с людьми из Барнаула. <…> Этим должны заниматься профессионалы, поэтому мы решили передать оленя в Барнаул», — рассказала корреспонденту НГС директор новосибириского филиала транспортной компании GTD Татьяна Штоле.





О том, что шофёры подобрали раненого оленя, стало известно накануне. С воскресенья олень находился на территории склада транспортной компании на Северном проезде в Кировском районе Новосибирска на попечении сотрудников фирмы.







Недавно стало известно, что новосибирские ветеринары научили ходить собаку, которая потеряла все четыре лапы после обморожения.

