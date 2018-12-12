подробности

Живущего на складе северного оленя отправят на лечение в Барнаул

Раненое животное подобрали на трассе дальнобойщики

Несколько дней олень находится на территории склада транспортной компании
Несколько дней олень находится на территории склада транспортной компании


Раненого северного оленя, которого подобрали дальнобойщики транспортной компании GTD, отправят на лечение из Новосибирска в Барнаул.


О том, что животное решили перевезти, сообщили волонтёры Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ).


«С нами связались представители транспортной компании, попросили осмотреть оленя. Было принято решение передать его в Центр помощи диким животным города Барнаула для прохождения детального обследования, карантина, лечения, если это потребуется, и дальнейшего выпуска в заказник — ведь возвращать обособленную особь нельзя! Поэтому ей необходима компания, чтобы быстрее адаптироваться и не погибнуть. В Барнауле все предупреждены и животное готовы принять», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.

Информацию о перевозке оленя в Барнаул подтвердила и директор новосибирского филиала транспортной компании GTD Татьяна Штоле. 


«Мы решили отправить оленя в Барнаул на лечение и проживание. После того как у нас появилось животное, поступало много звонков. Мы поначалу всем отказывали. Потом проанализировали, выбрали людей. Нам очень помогли в Центре реабилитации диких животных, которые нас проконсультировали и связали с людьми из Барнаула. <…> Этим должны заниматься профессионалы, поэтому мы решили передать оленя в Барнаул», — рассказала корреспонденту НГС директор новосибириского филиала транспортной компании GTD Татьяна Штоле.


О том, что шофёры подобрали раненого оленя, стало известно накануне. С воскресенья олень находился на территории склада транспортной компании на Северном проезде в Кировском районе Новосибирска на попечении сотрудников фирмы. 


Недавно стало известно, что новосибирские ветеринары научили ходить собаку, которая потеряла все четыре лапы после обморожения. 

Прочтений: 2191

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено