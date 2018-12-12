Новосибирская постпанк-группа Ploho выпустила новую песню

Эта песня открывает работу над новым альбомом, который выйдет в следующем году

20 декабря музыканты презентуют новую песню в Новосибирске, а 27 декабря — в Барнауле
20 декабря музыканты презентуют новую песню в Новосибирске, а 27 декабря — в Барнауле


Новосибирская постпанк-группа Ploho опубликовала песню из готовящегося альбома, который выйдет в следующем году. Сингл под названием «Вечер грустных пар» появился на странице в официальной группе музыкантов вечером 11 декабря. 


«Эта песня — некое связующее звено между нашим прошлым альбомом и песнями, которые войдут в предстоящий релиз. Как событие, которое заканчивает одну историю и одновременно начинает следующую. Ровно как и декабрь заканчивает прошлый год и начинает грядущий», — прокомментировали новосибирские музыканты выход новой песни на своей странице в социальной сети «Вконтакте».


По словам музыкантов, эта песня служит началом работы над новым альбомом. 



20 декабря музыканты презентуют песню из готовящегося альбома в новосибирском баре Kendrick. 


В марте этого года постпанк-группа Ploho выпустила альбом «Куда птицы летают умирать», который посвящен любви, весне и современной молодёжи. Музыканты записывали и издавали этот альбом на 120 тысяч рублей — эти деньги удалось собрать благодаря краудфандингу.


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