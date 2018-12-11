«Выскочила из-за сугроба»: иномарка сбила пешехода в Октябрьском районе

ДТП произошло на улице Автогенной

По словам очевидцев, пострадавшая женщина жива, ей нужна медицинская помощь
По словам очевидцев, пострадавшая женщина жива, ей нужна медицинская помощь


Вечером 11 декабря на улице Автогенной в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль Mitsubishi Outlander сбил пешехода. По словам очевидцев, ДТП произошло около 21:40. 


«Сбили женщину <...> Мы проходили мимо и увидели это, решили помочь, но помощь уже была не нужна, так как все инстанции были вызваны. <...> Как я слышала, водитель говорил, что она выскочила из-за сугроба, а пешеходный переход находится примерно в трёх-пяти метрах от того места, где её сбили. [Пострадавшая] жива, никто её не трогал специально, потому что неизвестно, какие повреждения могут быть», — рассказала корреспонденту НГС очевидица, которая попросила не указывать её имя. 


По словам очевидицы, водитель вызвал скорую помощь и сотрудников ГИБДД, а также выставил аварийные знаки. 


Сегодня днём на Красном проспекте в Центральном районе легковая машина сбила пешехода — пострадавшую в ДТП женщину увезли на реанимобиле.

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