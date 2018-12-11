«Выскочила из-за сугроба»: иномарка сбила пешехода в Октябрьском районе

По словам очевидцев, пострадавшая женщина жива, ей нужна медицинская помощь





Вечером 11 декабря на улице Автогенной в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль Mitsubishi Outlander сбил пешехода. По словам очевидцев, ДТП произошло около 21:40.







«Сбили женщину <...> Мы проходили мимо и увидели это, решили помочь, но помощь уже была не нужна, так как все инстанции были вызваны. <...> Как я слышала, водитель говорил, что она выскочила из-за сугроба, а пешеходный переход находится примерно в трёх-пяти метрах от того места, где её сбили. [Пострадавшая] жива, никто её не трогал специально, потому что неизвестно, какие повреждения могут быть», — рассказала корреспонденту НГС очевидица, которая попросила не указывать её имя.





По словам очевидицы, водитель вызвал скорую помощь и сотрудников ГИБДД, а также выставил аварийные знаки.





Сегодня днём на Красном проспекте в Центральном районе легковая машина сбила пешехода — пострадавшую в ДТП женщину увезли на реанимобиле.