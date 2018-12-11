На площади Ленина зажгли главную городскую ёлку

Новогоднюю ёлку начали устанавливать накануне





В центре Новосибирска зажгли главную городскую ёлку — праздничное дерево на площади Ленина начали собирать накануне.







Планируется, что торжественное открытие ёлки состоится 21 декабря.







По информации начальника управления культуры мэрии Владимира Державца, наступающий год объявлен в России Годом театра, поэтому тема театра будет и в оформлении новогоднего городка на площади Ленина.







Наступающий год объявлен в России Годом театра





Ледяные арки станут афишными тумбами — на них разместят афиши и фотографии представлений театров Новосибирска: театра Сергея Афанасьева, театра кукол, «Красного факела», «Старого дома», Музыкального театра, театра «Глобус», Первого театра, театра «На левом берегу» и театра оперы и балета.







Торжественное открытие ёлки намечено на 21 декабря





Ещё одна ёлка в выходные появилась на площади Маркса. А одной из первых ёлок в городе была ель возле Центрального рынка — её поставили в ноябре.