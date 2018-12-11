Волонтёры предупредили новосибирцев о фейковом розыске пропавшего ребёнка

Сейчас ложная ориентировка о пропавшем ребёнке активно распространяется сразу в нескольких городах





Волонтёры добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» предупредили новосибирцев о ложной рассылке, в которой сообщается о пропавшем ребёнке.





По словам руководителя новосибирского отряда «Лиза Алерт» Николая Шишкина, такие рассылки появляются в социальных сетях регулярно.





«Сейчас началась снова такая волна. Сообщения приходят из Нижнего Новгорода, Оренбурга, Челябинска, Красноярска, Владимира, Будённовска. Скоро [сообщение] придёт в Новосибирск. Периодически такие волны публикаций возникают. <...> публикуется фото ребёнка и какие-то абстрактные ориентиры. Текст таких фейковых рассылок очень расплывчат: там не указан адрес, город, лишь минимальные подробности. Иногда добавляется ссылка на какой-то источник типа классного руководителя или личное знакомство с родителями ребёнка», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.





По его словам, каждая волна фейковых розысков усугубляет ситуацию и распыляют силы поисковиков.





«В данный момент у нас атакуют горячую линию звонками с вопросами, правда это или нет, где пропал ребёнок, как можно помочь. Это нагружает горячую линию и не дают прозвониться тем людям, которым реально нужна помощь», — добавил Николай Шишкин.





Волонтёры напомнили несколько важных правил, по которым можно отличить правдивую ориентировку о поиске ребёнка от ложной. Так, согласно памятке «Лизы Алерт», в первую очередь стоит обращать внимание на дату пропажи ребёнка и указание города. Если этой информации в ориентировке нет, то это однозначно фейковый поиск.





«Контакты автора сообщения, родственников, отдела полиции, поискового отряда. Если в тексте этого нет — рассылать такое не стоит! Если указан телефон — какой у него код города? Если код другого региона — вероятность, что это фейк, более чем велика», — сообщается в памятке волонтёров.





Также в «Лиза Алерт» рекомендуют обращать внимание на то, что любую фейковую ориентировку можно найти в интернете.





«Стоит ввести первую фразу из вашего поста, чтобы узнать, например, что ваш "потерянный" "гуляет" по интернету не первый год», — добавляют волонтёры.



Сейчас в Новосибирске продолжаются поиски 15-летней Елизаветы Комиссаренко, которая пропала на прошлой неделе. Девочка ушла в школу и не вернулась домой.