подробности

Волонтёры предупредили новосибирцев о фейковом розыске пропавшего ребёнка

Добровольцы рассказали, как отличить ложную ориентировку от правдивой

Сейчас ложная ориентировка о пропавшем ребёнке активно распространяется сразу в нескольких городах 
Сейчас ложная ориентировка о пропавшем ребёнке активно распространяется сразу в нескольких городах 


Волонтёры добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» предупредили новосибирцев о ложной рассылке, в которой сообщается о пропавшем ребёнке.


По словам руководителя новосибирского отряда «Лиза Алерт» Николая Шишкина, такие рассылки появляются в социальных сетях регулярно.


«Сейчас началась снова такая волна. Сообщения приходят из Нижнего Новгорода, Оренбурга, Челябинска, Красноярска, Владимира, Будённовска. Скоро [сообщение] придёт в Новосибирск. Периодически такие волны публикаций возникают. <...> публикуется фото ребёнка и какие-то абстрактные ориентиры. Текст таких фейковых рассылок очень расплывчат: там не указан адрес, город, лишь минимальные подробности. Иногда добавляется ссылка на какой-то источник типа классного руководителя или личное знакомство с родителями ребёнка», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


По его словам, каждая волна фейковых розысков усугубляет ситуацию и распыляют силы поисковиков.


«В данный момент у нас атакуют горячую линию звонками с вопросами, правда это или нет, где пропал ребёнок, как можно помочь. Это нагружает горячую линию и не дают прозвониться тем людям, которым реально нужна помощь», — добавил Николай Шишкин.


Волонтёры напомнили несколько важных правил, по которым можно отличить правдивую ориентировку о поиске ребёнка от ложной. Так, согласно памятке «Лизы Алерт», в первую очередь стоит обращать внимание на дату пропажи ребёнка и указание города. Если этой информации в ориентировке нет, то это однозначно фейковый поиск.


«Контакты автора сообщения, родственников, отдела полиции, поискового отряда. Если в тексте этого нет — рассылать такое не стоит! Если указан телефон — какой у него код города? Если код другого региона — вероятность, что это фейк, более чем велика», — сообщается в памятке волонтёров.


Также в «Лиза Алерт» рекомендуют обращать внимание на то, что любую фейковую ориентировку можно найти в интернете.


«Стоит ввести первую фразу из вашего поста, чтобы узнать, например, что ваш "потерянный" "гуляет" по интернету не первый год», — добавляют волонтёры.


Сейчас в Новосибирске продолжаются поиски 15-летней Елизаветы Комиссаренко, которая пропала на прошлой неделе. Девочка ушла в школу и не вернулась домой.

Прочтений: 4363

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено