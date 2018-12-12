Новосибирские компании признались, что не дадут сотрудникам 13-ю зарплату

При этом горожане готовы усерднее работать, если получат премию за год

Без годовой премии рискуют остаться большинство новосибирцев





Большинство работодателей Новосибирска рассказали, что в этом году сотрудники их компаний не получат 13-ю зарплату. При этом почти 70% новосибирцев заверили, что премия в конце года способна замотивировать их на более усердную работу. Такие данные показал опрос, проведённый порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 1030 новосибирцев и 470 представителей местных компаний.





«65% опрошенных работодателей рассказали, что в этом году их сотрудники не увидят 13-ю зарплату. 18% пообещали, что премия будет выплачена, но не всем работникам — в зависимости от их достижений. И только 17% респондентов отметили, что в их компаниях предновогодние премии получат все», — пояснили в пресс-службе портала Зарплата.ру.





Треть представителей компаний, которые пообещали выплатить премии, пояснили, что суммы будут символическими — до 5 тысяч рублей. 27% работодателей готовы выплатить от 5 до 10 тысяч, 18% — от 10 до 20, 14% — больше 20 тысяч рублей. 11% опрошенных ответили, что премии в их компаниях будут равны ежемесячной зарплате каждого сотрудника.





«По словам 12% работодателей Новосибирска, 13-я зарплата в их компаниях выплачивается каждый год. А 28% респондентов признались, что премии бывают только в успешные для организации годы.





60% представителей компаний отметили, что у них никогда не выплачиваются премии по итогам года», — отмечают авторы исследования.





При этом 68% жителей Новосибирска сказали, что 13-я зарплата способна замотивировать их работать усерднее в следующем году. Также исследование показало, что треть респондентов отложили бы эти деньги на будущее, 22% — купили бы себе то, что давно хотели.





Каждый пятый горожанин потратил бы премию на новогодние подарки, 17% — раздали бы долги, 3% — накрыли бы новогодний стол, 2% новосибирцев отправились бы на шопинг в сезон скидок, а 6% — потратили бы деньги на обычные ежедневные нужды.





Вчера НГС провёл свой опрос среди новосибирцев и узнал, какие премии им дают перед Новым годом и на что они хотят их потратить.