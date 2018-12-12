Новосибирские компании признались, что не дадут сотрудникам 13-ю зарплату

При этом горожане готовы усерднее работать, если получат премию за год

Без годовой премии рискуют остаться большинство новосибирцев 
Без годовой премии рискуют остаться большинство новосибирцев 


Большинство работодателей Новосибирска рассказали, что в этом году сотрудники их компаний не получат 13-ю зарплату. При этом почти 70% новосибирцев заверили, что премия в конце года способна замотивировать их на более усердную работу. Такие данные показал опрос, проведённый порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 1030 новосибирцев и 470 представителей местных компаний.


«65% опрошенных работодателей рассказали, что в этом году их сотрудники не увидят 13-ю зарплату. 18% пообещали, что премия будет выплачена, но не всем работникам — в зависимости от их достижений. И только 17% респондентов отметили, что в их компаниях предновогодние премии получат все», — пояснили в пресс-службе портала Зарплата.ру.


Треть представителей компаний, которые пообещали выплатить премии, пояснили, что суммы будут символическими — до 5 тысяч рублей. 27% работодателей готовы выплатить от 5 до 10 тысяч, 18% — от 10 до 20, 14% — больше 20 тысяч рублей. 11% опрошенных ответили, что премии в их компаниях будут равны ежемесячной зарплате каждого сотрудника.


«По словам 12% работодателей Новосибирска, 13-я зарплата в их компаниях выплачивается каждый год. А 28% респондентов признались, что премии бывают только в успешные для организации годы. 


60% представителей компаний отметили, что у них никогда не выплачиваются премии по итогам года», — отмечают авторы исследования.


При этом 68% жителей Новосибирска сказали, что 13-я зарплата способна замотивировать их работать усерднее в следующем году. Также исследование показало, что треть респондентов отложили бы эти деньги на будущее, 22% — купили бы себе то, что давно хотели.


Каждый пятый горожанин потратил бы премию на новогодние подарки, 17% — раздали бы долги, 3% — накрыли бы новогодний стол, 2% новосибирцев отправились бы на шопинг в сезон скидок, а 6% — потратили бы деньги на обычные ежедневные нужды.


Вчера НГС провёл свой опрос среди новосибирцев и узнал, какие премии им дают перед Новым годом и на что они хотят их потратить.

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