Корейцы показали большой универсал для семейных новосибирцев

KIA Ceed SW будет продаваться с бензиновыми моторами и с дизелем

KIA Ceed SW получил новый кузов с огромным багажником
KIA Ceed SW получил новый кузов с огромным багажником


Компания KIA раскрыла данные о модели Ceed в кузове универсал нового поколения — этот автомобиль будет вместительнее и практичнее продаваемого сейчас Ceed в кузове хетчбэк. Объём багажника новой модели 625 литров против 395. 


Для универсала будут доступны три двигателя: 1,4- литровый мощностью 100 л.с., 1,6-литровый мощностью 128 л.с. и турбодизель 1,4 T-GDI мощностью 140 л.с.. Трансмиссия — механика, автомат или робот для дизеля. 


«То, что универсал будет, это 100%, ориентировочно февраль. По цене, если с предыдущим поколением сравнивать, то универсал был дороже, чем простой хетчбэк. Здесь будет то же самое, разница — порядка 50 тысяч рублей», — сообщили НГС в отделе продаж компании «Мегапарк» (официальный дилер KIA в Новосибирске).


Стоимость хетчбэка Ceed сейчас в базовой версии составляет 1 009 900 рублей за механику и 1,4-литровый двигатель. Самая оснащенная версия с турбодизелем и роботом стоит 1 519 900 рублей. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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