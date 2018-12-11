Корейцы показали большой универсал для семейных новосибирцев
KIA Ceed SW будет продаваться с бензиновыми моторами и с дизелем
Компания KIA раскрыла данные о модели Ceed в кузове универсал нового поколения — этот автомобиль будет вместительнее и практичнее продаваемого сейчас Ceed в кузове хетчбэк. Объём багажника новой модели 625 литров против 395.
Для универсала будут доступны три двигателя: 1,4- литровый мощностью 100 л.с., 1,6-литровый мощностью 128 л.с. и турбодизель 1,4 T-GDI мощностью 140 л.с.. Трансмиссия — механика, автомат или робот для дизеля.
«То, что универсал будет, это 100%, ориентировочно февраль. По цене, если с предыдущим поколением сравнивать, то универсал был дороже, чем простой хетчбэк. Здесь будет то же самое, разница — порядка 50 тысяч рублей», — сообщили НГС в отделе продаж компании «Мегапарк» (официальный дилер KIA в Новосибирске).
Стоимость хетчбэка Ceed сейчас в базовой версии составляет
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Дмитрий Косенко
Фото kia.ru