«Тойоту» выкинуло из колеи под колёса трамвая

В столкновении никто не пострадал





Вечером 11 декабря на улице Вертковской в Кировском районе Новосибирска автомобиль RAV4 выкинуло из колеи под движущийся трамвай.





Информацию о ДТП в редакцию НГС сообщили аварийные комиссары службы «Альянс». Авария случилась около 17:00 недалеко от остановки «Костычева».





«Вертковская, 43, "Тойоту" выбросило из колеи. В это время проезжал трамвай», — коротко описали ситуацию аварийные комиссары.





По их словам, в ДТП никто не пострадал, однако движение трамваев маршрутов № 2 , 9, 10, 15 и 16 оказалось парализованным.





Из-за аварии движение трамваев нескольких маршрутов оказалось заблокированным





Утром во вторник, 11 декабря, переходивший дорогу пешеход попал под машину в Советском районе Новосибирска — пострадавшего увезли в больницу.

