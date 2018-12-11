«Тойоту» выкинуло из колеи под колёса трамвая
Из-за аварии движение трамваев по улице Вертковской оказалось парализованным
Вечером 11 декабря на улице Вертковской в Кировском районе Новосибирска автомобиль RAV4 выкинуло из колеи под движущийся трамвай.
Информацию о ДТП в редакцию НГС сообщили аварийные комиссары службы «Альянс». Авария случилась около 17:00 недалеко от остановки «Костычева».
«Вертковская, 43, "Тойоту" выбросило из колеи. В это время проезжал трамвай», — коротко описали ситуацию аварийные комиссары.
По их словам, в ДТП никто не пострадал, однако движение трамваев маршрутов
Утром во вторник, 11 декабря, переходивший дорогу пешеход попал под машину в Советском районе Новосибирска — пострадавшего увезли в больницу.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены аварийными комиссарами службы «Альянс»