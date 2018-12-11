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«Тойоту» выкинуло из колеи под колёса трамвая

Из-за аварии движение трамваев по улице Вертковской оказалось парализованным

В столкновении никто не пострадал
В столкновении никто не пострадал


Вечером 11 декабря на улице Вертковской в Кировском районе Новосибирска автомобиль RAV4 выкинуло из колеи под движущийся трамвай.


Информацию о ДТП в редакцию НГС сообщили аварийные комиссары службы «Альянс». Авария случилась около 17:00 недалеко от остановки «Костычева».


«Вертковская, 43, "Тойоту" выбросило из колеи. В это время проезжал трамвай», — коротко описали ситуацию аварийные комиссары.


По их словам, в ДТП никто не пострадал, однако движение трамваев маршрутов № 2, 9, 10, 15 и 16 оказалось парализованным.


Из-за аварии движение трамваев нескольких маршрутов оказалось заблокированным
Из-за аварии движение трамваев нескольких маршрутов оказалось заблокированным


Утром во вторник, 11 декабря, переходивший дорогу пешеход попал под машину в Советском районе Новосибирска — пострадавшего увезли в больницу.

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