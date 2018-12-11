Сидели на карнизе в горящей квартире: пожарные сняли с пятого этажа женщину с ребёнком
Пожар случился вечером в Дзержинском районе
Вечером 11 декабря в Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке — пожарные спасли из горящего дома женщину с ребёнком.
По информации спасателей, пожар случился в доме
«Пожарные выехали на место в 17:25, прибыли на место в 17:30. Ликвидация открытого горения [произошла] в 17:39. Поступило сообщение о задымлении в квартире на номер 112. По прибытии пожарных с пятого этажа шёл дым. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали при помощи спасательных устройств женщину с ребёнком. Никто не пострадал, но женщине оказывали первую врачебную помощь. Сейчас она под наблюдением врачей. Ребёнок не пострадал. Горели дом и вещи на площади 10 квадратных метров», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По информации спасателей, для тушения пожара привлекались две пожарных автоцистерны и одна автолестница.
Днём 9 декабря рядом с торговым центром «Сибирский Молл» загорелось здание на стройке — дым от пожара поднимался на высоту нескольких этажей.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/chp54