КАМАЗ потерял на ходу два колеса — они разбили «Хонду» с женщиной за рулём
ДТП случилось на Станционной
Днём 11 декабря на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска отлетевшие колёса КАМАЗа разбили иномарку — от удара у автомобиля оторвало бампер.
Фотографию с разбитой Honda Fit опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказал корреспонденту НГС очевидец Михаил, авария произошла около 16:00 на улице Станционной недалеко от Бетонного переезда.
«Женщина просто себе спокойно ехала, в этот момент у прицепа панелевоза оторвались задние колёса и попали в "Хонду". У женщины 61-го года рождения были жалобы на ногу и грудь, потому что сработали подушки безопасности», — рассказал Михаил.
На место приехали врачи скорой помощи, но женщина от госпитализации отказалась.
В Дзержинском районе Новосибирска у троллейбуса
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Дмитрий Здорников
Фото vk.com/act54