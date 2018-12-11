КАМАЗ потерял на ходу два колеса — они разбили «Хонду» с женщиной за рулём

От удара у автомобиля оторвался бампер и деформировался капот





Днём 11 декабря на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска отлетевшие колёса КАМАЗа разбили иномарку — от удара у автомобиля оторвало бампер.





Фотографию с разбитой Honda Fit опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».







Как рассказал корреспонденту НГС очевидец Михаил, авария произошла около 16:00 на улице Станционной недалеко от Бетонного переезда.





«Женщина просто себе спокойно ехала, в этот момент у прицепа панелевоза оторвались задние колёса и попали в "Хонду". У женщины 61-го года рождения были жалобы на ногу и грудь, потому что сработали подушки безопасности», — рассказал Михаил.





На место приехали врачи скорой помощи, но женщина от госпитализации отказалась.



