КАМАЗ потерял на ходу два колеса — они разбили «Хонду» с женщиной за рулём

ДТП случилось на Станционной

От удара у автомобиля оторвался бампер и деформировался капот
От удара у автомобиля оторвался бампер и деформировался капот


Днём 11 декабря на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска отлетевшие колёса КАМАЗа разбили иномарку — от удара у автомобиля оторвало бампер.


Фотографию с разбитой Honda Fit опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». 


Как рассказал корреспонденту НГС очевидец Михаил, авария произошла около 16:00 на улице Станционной недалеко от Бетонного переезда. 


«Женщина просто себе спокойно ехала, в этот момент у прицепа панелевоза оторвались задние колёса и попали в "Хонду". У женщины 61-го года рождения были жалобы на ногу и грудь, потому что сработали подушки безопасности», — рассказал Михаил.


На место приехали врачи скорой помощи, но женщина от госпитализации отказалась.


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