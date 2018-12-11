Певица из Новосибирска выпустила книгу «Остаться в живых» о своей борьбе со смертельным диагнозом

Лама Сафонова называет борьбу с раком «первой настоящей войной»





Певица и композитор из Новосибирска Лама Сафонова, сейчас живущая в Москве, написала книгу «Остаться в живых» о том, как боролась с раком.







«Книга является аккумулятором, батарейкой для всех, кому нужна помощь, не только для онкобольных. <…> Если кто-то называет рак диагнозом, то я это называю первой в мире настоящей войной: рак предстаёт в виде умной, интеллектуальной сущности. <…> Эта книга не про больницы, не про болезнь, это книга-мотиватор», — рассказала о своём произведении корреспонденту НГС Лама Сафонова.







Автобиографическое произведение «Остаться в живых» создано по мотивам онлайн-дневника певицы «Возвращение из ада». В дневнике девушка подробно описывала свою борьбу со смертельной болезнью, о которой неожиданно узнала в конце 2016 года.







В книжные магазины книга Ламы Сафоновой поступит в ближайшее время, уже можно сделать предзаказы в крупных интернет-магазинах. Презентация книги пройдёт в московском Доме книги «Молодая гвардия» 21 декабря.







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