Певица из Новосибирска выпустила книгу «Остаться в живых» о своей борьбе со смертельным диагнозом
Книга выпущена одним из крупнейших российских издательств «АСТ»
Певица и композитор из Новосибирска Лама Сафонова, сейчас живущая в Москве, написала книгу «Остаться в живых» о том, как боролась с раком.
«Книга является аккумулятором, батарейкой для всех, кому нужна помощь, не только для онкобольных. <…> Если кто-то называет рак диагнозом, то я это называю первой в мире настоящей войной: рак предстаёт в виде умной, интеллектуальной сущности. <…> Эта книга не про больницы, не про болезнь, это книга-мотиватор», — рассказала о своём произведении корреспонденту НГС Лама Сафонова.
Автобиографическое произведение «Остаться в живых» создано по мотивам онлайн-дневника певицы «Возвращение из ада». В дневнике девушка подробно описывала свою борьбу со смертельной болезнью, о которой неожиданно узнала в конце 2016 года.
В книжные магазины книга Ламы Сафоновой поступит в ближайшее время, уже можно сделать предзаказы в крупных интернет-магазинах. Презентация книги пройдёт в московском Доме книги «Молодая гвардия» 21 декабря.
В начале октября НГС рассказал о проекте новосибирца Дмитрия Послыхалина и волонтёра из Перми Светланы Намитовой, которые устроили фотосессию 10 женщинам с онкологическими заболеваниями.
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Илья Калинин
Фото предоставлено Ламой Сафоновой