Певица из Новосибирска выпустила книгу «Остаться в живых» о своей борьбе со смертельным диагнозом

Книга выпущена одним из крупнейших российских издательств «АСТ»

Лама Сафонова называет борьбу с раком «первой настоящей войной»
Лама Сафонова называет борьбу с раком «первой настоящей войной»


Певица и композитор из Новосибирска Лама Сафонова, сейчас живущая в Москве, написала книгу «Остаться в живых» о том, как боролась с раком. 


«Книга является аккумулятором, батарейкой для всех, кому нужна помощь, не только для онкобольных. <…> Если кто-то называет рак диагнозом, то я это называю первой в мире настоящей войной: рак предстаёт в виде умной, интеллектуальной сущности. <…> Эта книга не про больницы, не про болезнь, это книга-мотиватор», — рассказала о своём произведении корреспонденту НГС Лама Сафонова.


Автобиографическое произведение «Остаться в живых» создано по мотивам онлайн-дневника певицы «Возвращение из ада». В дневнике девушка подробно описывала свою борьбу со смертельной болезнью, о которой неожиданно узнала в конце 2016 года.


В книжные магазины книга Ламы Сафоновой поступит в ближайшее время, уже можно сделать предзаказы в крупных интернет-магазинах. Презентация книги пройдёт в московском Доме книги «Молодая гвардия» 21 декабря.


В начале октября НГС рассказал о проекте новосибирца Дмитрия Послыхалина и волонтёра из Перми Светланы Намитовой, которые устроили фотосессию 10 женщинам с онкологическими заболеваниями

Прочтений: 1170

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено