Висит как лапша: снег на новосибирских деревьях принял странную форму

Новосибирский фотограф заметил гирлянды снега в двух парках города

Первый раз фотограф заметил гирлянды из снега накануне
Первый раз фотограф заметил гирлянды из снега накануне


Новосибирский фотограф Андрей Поляков сделал снимки снега, который на ветках деревьев принял форму гирлянды.


«Часть фотографий снята вчера в "Берёзовой роще", часть сегодня в дендрариуме — ботсад возле зоопарка. Сейчас все деревья с такими гирляндами», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Поляков.


Он предположил, что появление таких гирлянд связано с погодными условиями. 


«Видать, подмёрзло, потом подтаяло — и опять. Снег так свалился интересно», — отметил фотограф.


Также Андрей Поляков рассказал, что эти фигуры легко осыпаются, если к ним прикоснуться.


Андрей Поляков добавил, что снежные гирлянды в двух парках Новосибирска стали массовым явлением
Андрей Поляков добавил, что снежные гирлянды в двух парках Новосибирска стали массовым явлением


При лёгком прикосновении фигуры осыпаются
При лёгком прикосновении фигуры осыпаются


Фотограф предполагает, что гирлянды появились из-за перепадов температур
Фотограф предполагает, что гирлянды появились из-за перепадов температур


На прошлой неделе из-за погодных условий новосибирцы сами смогли посмотреть, как вещества принимают необычную форму, — один из жителей города повторил трюк полярников с замороженным «дошираком».

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