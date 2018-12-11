Висит как лапша: снег на новосибирских деревьях принял странную форму

Новосибирский фотограф заметил гирлянды снега в двух парках города

Первый раз фотограф заметил гирлянды из снега накануне





Новосибирский фотограф Андрей Поляков сделал снимки снега, который на ветках деревьев принял форму гирлянды.





«Часть фотографий снята вчера в "Берёзовой роще", часть сегодня в дендрариуме — ботсад возле зоопарка. Сейчас все деревья с такими гирляндами», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Поляков.





Он предположил, что появление таких гирлянд связано с погодными условиями.





«Видать, подмёрзло, потом подтаяло — и опять. Снег так свалился интересно», — отметил фотограф.





Также Андрей Поляков рассказал, что эти фигуры легко осыпаются, если к ним прикоснуться.





Андрей Поляков добавил, что снежные гирлянды в двух парках Новосибирска стали массовым явлением





При лёгком прикосновении фигуры осыпаются





Фотограф предполагает, что гирлянды появились из-за перепадов температур





На прошлой неделе из-за погодных условий новосибирцы сами смогли посмотреть, как вещества принимают необычную форму, — один из жителей города повторил трюк полярников с замороженным «дошираком».

