Висит как лапша: снег на новосибирских деревьях принял странную форму
Новосибирский фотограф заметил гирлянды снега в двух парках города
Новосибирский фотограф Андрей Поляков сделал снимки снега, который на ветках деревьев принял форму гирлянды.
«Часть фотографий снята вчера в "Берёзовой роще", часть сегодня в дендрариуме — ботсад возле зоопарка. Сейчас все деревья с такими гирляндами», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Поляков.
Он предположил, что появление таких гирлянд связано с погодными условиями.
«Видать, подмёрзло, потом подтаяло — и опять. Снег так свалился интересно», — отметил фотограф.
Также Андрей Поляков рассказал, что эти фигуры легко осыпаются, если к ним прикоснуться.
На прошлой неделе из-за погодных условий новосибирцы сами смогли посмотреть, как вещества принимают необычную форму, — один из жителей города повторил трюк полярников с замороженным «дошираком».
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Елена Громкова
Фото Андрея Полякова