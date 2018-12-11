А то дышать нечем: власти попросили меньше дымить из-за холодов
От предприятий потребовали сократить выбросы до 12 декабря
Мэрия Новосибирска порекомендовала предприятиям на сутки сократить количество выбросов — из-за мороза в воздухе могут накапливаться вредные примеси.
«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", в ближайшие сутки на территории города Новосибирска сохраняются погодные условия, способствующие накоплению вредных примесей. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов с 18:00 11 декабря до 10:00 12 декабря», — сообщает пресс-центр мэрии.
Согласно сайту Западно-Сибирского УГМС, сегодня в Новосибирске сохраняется ясная погода. Ветер юго-восточный 2–7 м/с, а температура воздуха составляет
Ранее синоптики рассказывали, какая погода ждёт новосибирцев в начале рабочей недели: в город придут туманы и дымка.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой