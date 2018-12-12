Просто им скучно: две харзы из Новосибирского зоопарка попытались вырвать платок из рук посетителя

Зверькам помешали прутья клетки

Харзы в клетках очень общительны — им не хватает внимания
Харзы в клетках очень общительны — им не хватает внимания


Жительница Новосибирска и фотограф-любитель Нина Курбаткина опубликовала ролик, на котором две харзы в зоопарке играют с посетителями.


На видео продолжительностью в одну минуту сначала одна харза пытается дотянуться лапками до платка, которым машет посетительница, а затем ей на смену приходит вторая харза.


Во время игры зверьки стоят на задних лапках и подпрыгивают.


«Там много клеток с этими харзами, когда мы идём в к бурому медведю, они тут все смотрят — общаться хотят», — рассказала корреспонденту НГС Нина Курбаткина.



На прошлой неделе забавный ролик из жизни зверей публиковал сам зоопарк — на видео сняли реакцию шимпанзе Фили и Люси, которым принесли снег.

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