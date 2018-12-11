«Лексус» сбил женщину у часовни на Красном: пострадавшую увезли на скорой

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу

Авария случилась сегодня во второй половине дня
Авария случилась сегодня во второй половине дня


Днём 11 декабря на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска легковая машина сбила пешехода — пострадавшую в ДТП женщину увезли на реанимобиле.


По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло коло 14:50.


«Водитель 1959 года рождения, трезвый, на автомобиле Lexus RX330 следовал по Красному проспекту со стороны Максима Горького в сторону Чаплыгина. В пути следования у дома № 17 на Красном проспекте он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по ходу движения автомобиля в зоне пешеходного перехода», — рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.


По её словам, в ДТП пострадала женщина. Пострадавшую с места аварии увезли в больницу, данных о её состоянии пока нет. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются.


Утром во вторник, 11 декабря, переходивший дорогу пешеход попал под машину в Советском районе Новосибирска — пострадавшего увезли в больницу.

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