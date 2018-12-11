«Лексус» сбил женщину у часовни на Красном: пострадавшую увезли на скорой
Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу
Днём 11 декабря на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска легковая машина сбила пешехода — пострадавшую в ДТП женщину увезли на реанимобиле.
По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло коло 14:50.
«Водитель 1959 года рождения, трезвый, на автомобиле Lexus RX330 следовал по Красному проспекту со стороны Максима Горького в сторону Чаплыгина. В пути следования у дома
По её словам, в ДТП пострадала женщина. Пострадавшую с места аварии увезли в больницу, данных о её состоянии пока нет. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Утром во вторник, 11 декабря, переходивший дорогу пешеход попал под машину в Советском районе Новосибирска — пострадавшего увезли в больницу.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Юлией Ракуновой