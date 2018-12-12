Снег возвращается: в Новосибирск придут снегопады

Поначалу снегопады будут слабыми, но к пятнице их интенсивность возрастет





Синоптики рассказали о том, какую погоду стоит ждать новосибирцам в ближайшие трое суток: в середине недели в области и городе снова пойдёт снег.







«Мы предполагаем смену атмосферных процессов: область высокого давления разрушится, <…> начнётся перемещение волновых возмущений и систем пониженного атмосферного давления с северо-запада. Поэтому мы ждём увеличение облачности и снегопады, правда, для начала слабые снегопады. В общем-то более интенсивные — они предполагаются к 14 <...> декабря», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, сегодня днём, 12 декабря, температура в Новосибирске будет держаться на уровне –8 градусов.







В последующие двое суток ожидается около –14 градусов ночью и около –11 днём. В эти дни синоптики прогнозируют осадки. В пятницу, 14 декабря, в городе также возможны слабые метели, добавил Ренад Ягудин.





Ранее НГС составил хронику работы новосибирских властей по уборке снега за последние несколько лет — для борьбы с «аномальными» снегопадами чиновники покупают новую технику, придумывают альтернативные правила уборки города и сваливают вину друг на друга.







Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

