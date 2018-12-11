«Нам просто жалко»: дальнобойщик подобрал на трассе северного оленя и приютил его на складе

Сейчас олень находится на территории склада транспортной компании









Водитель транспортной компании GTD привёз на склад в Новосибирске северного оленя — шофёр не смог проехать мимо раненого животного на трассе.





Сейчас олень находится на территории склада транспортной компании на Северном проезде в Кировском районе на попечении сотрудников фирмы.





«Водитель привёз его в воскресенье утром. А уже в обед у нас был ветеринар. Оленя привезли водители откуда-то с северов, подобрали на трассе. Они просто пожалели животное, там сейчас очень холодно, до –60 градусов. Был ветеринар, который сказал, что ничего серьёзного. Естественно, дикое животное, которое проехало в кузове, — ей не очень хорошо. Плюс у неё травмирована голова. <…> Нам посоветовали мазь определённую, лекарство. Мы обрабатываем эту рану. Взяли оленя на попечение», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница транспортной компании GTD Ирина.





По её словам, сейчас в адрес компании поступает множество предложений с просьбой отдать оленя.





«Поступает много предложений в духе "Вы нам отдайте, а мы заберём". Нам очень это не нравится, потому что мы не понимаем, кому мы должны отдать живое существо. <...> Планы есть, но мы не хотим их озвучивать. Мы думаем, кому оленя передать. Мы же не зоопарк, чтобы держать у себя дикое животное. Хотим понимания, кто сделает диагностику здоровья животного. <…> Нам нужно понять, сможем ли мы оказать ему адекватную медпомощь и выбрать организацию, которая нас устроит. Нам просто жалко, и так сложилось, что сейчас все взрослые женщины занимаются этим животным. <…> Мы не хотим, чтобы он погиб от несоответствующего содержания», — добавила сотрудница компании.





В Центре реабилитации диких животных (ЦРДЖ) считают, что олень нуждается в компетентном уходе.





«Животное может быть больно сибирской язвой. Необходимо следить за его здоровьем, температурой, сделать рентген и УЗИ, а также оленей сложно перевести на корм с ягеля на сено и корнеплоды. У животного могут быть переломы и внутренние кровотечения. Если вовремя не обратиться за помощью, животное может погибнуть», — прокомментировала корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.



Недавно стало известно, что новосибирские ветеринары научили ходить собаку, которая потеряла все четыре лапы после обморожения.